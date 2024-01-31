Телевізійний сезон весна-2024 на СТБ: : дати прем'єр проєктів, реаліті та серіалів

Телеканал СТБ оголошує дати головних телевізійних прем’єр, які створюють незламні українці в умовах великої війни.

Цієї весни глядачі побачать перший український європейський серіал «Перевізниця», нові сезони улюблених реаліті «МастерШеф», «Супербабуся» і «Супермама», нові вражаючі історії проєкту «ДНК. Свої», прем’єрні випуски «Неймовірної правди про зірок». А також детективний серіал «К.О.Д.» і нові епізоди «Сліпої» від Space production та цілу низку захоплюючих багатосерійних мелодрам власного виробництва.

«Вікна-новини» продовжують оперативне інформування у складі об’єднаної редакції новин Starlight Media («Вікна» + «Факти») для загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Ведучі від «Вікон» у марафоні: Тетяна Висоцька, Орест Дрималовський та Яна Брензей.

ПРОЄКТИ весни на СТБ

«Супербабуся», другий сезон

з 14 січня, щонеділі о 18:00 (по 4 епізоди)

Ведучий – Дмитро Карпачов

Вони керують бізнесом, підкорюють соцмережі, контролюють життя своїх дітей і відкриті до обговорення будь-яких тем. Цієї зими на вас очікують приголомшливі супербабусі, яких єднає безмежна любов до своїх онуків.

Правила проєкту вже добре знайомі шанувальникам цього сімейного реаліті: щотижня нова четвірка бабусь із різними поглядами на життя і виховання онуків змагатиметься за звання найкращої. Героїні вирушають в гості одна до одної, після чого виставляють оцінки суперницям у трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація і виховання онуків. У фіналі тижня свій бал одній із учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Героїня, яка набере найбільшу кількість балів, отримує звання «Супербабуся».

«Супермама», новий сезон

Вже з 4 березня в ефір СТБ повернеться і культова «Супермама». Нові супермами перевершать усе, що ви бачили в попередніх сезонах! Сміливі, відверті, зухвалі і навіть космічні. Не пропустіть 7-й сезон реаліті, яке дивиться уся країна, – з понеділка по четвер о 18:50.

Ведучий – Дмитро Карпачов

«МастерШеф», 13-й сезон

з 10 лютого, щосуботи о 19:00

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський

Легендарний кулінарний проєкт повертається в ефір СТБ, аби українці побачили, якими неймовірними героями наповнюється всесвіт «МастерШеф»! У новому сезоні за звання найсильнішого «мастершефа» знов змагатимуться аматори. Та ще й які! Кулінари з передової, розробник дронів і вражаюча родина рибачок. Жінка-м’ясничка, яка руйнує сталий стереотип про «нежіночу професію». Шанувальниця Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської, яка в прагненні покращити свій рівень кулінарної майстерності приготувала понад 70 страв за книгою суддів «МастерШеф». Кулінарка-реперка та сестри-близнючки, які готові випробувати себе конкуренцією на кухні улюбленого проєкту.

«МастерШеф» традиційно тримає в фокусі потреби наших захисників і захисниць (тих, що на передовій, і тих, хто проходить реабілітацію після поранень), а також їхні родини. Учасники проєкту готуватимуть для ЗСУ, волонтерів і матерів; запросять у гості переможців попередніх сезонів та зірок. Багато важливих для проєкту гостей будуть не тільки в кадрі, а й поза ним: як, наприклад, дітки ВПО, які напередодні новорічних свят провели незабутній день на знімальному майданчику.

Варто зазначити, що зйомки 13-го сезону стартували наприкінці листопада 2023 року і тривають просто зараз із дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог. «МастерШеф» демонструє справжню незламність, адже це вже третій сезон, який команда проєкту створює в умовах повномасштабної війни.

«ДНК. Свої», третій сезон

скоро

Ведуча – Тетяна Висоцька

СТБ продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через війну українців. Заради того, аби рідні люди знов могли обійнятися, команда проєкту відважно береться за найскладніші пошуки, рушає у відрядження різними куточками України та проводить надскладні журналістські розслідування, пов’язані з ризиком для життя. Аби допомогти глядачам бути більш інформованими у кризових ситуаціях, «ДНК. Свої» під час етеру також веде роз’яснювальну роботу та надає корисні поради, куди звертатися для ефективної взаємодії з відповідними службами та організаціями.

У третьому сезоні «ДНК. Свої» глядачі побачать військового медика, який був у полоні у росіян, зміг врятуватися і тепер розшукує людей, які були в тому полоні разом із ним. Штурмовик, який все життя шукає свого батька; евакуація з Авдіївки легендарної вчительки Костричко Раїси Іванівни та її кішки – ці та інші історії про незламних українців нікого не залишать байдужими.

Зйомки нових історій порятунку ще тривають. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

«Неймовірна правда про зірок», прем’єрні випуски

з 3 лютого, щосуботи о 9:30

Ведучі: Надія Матвєєва та Григорій Решетник

Щотижневик, який пропонує глядачам актуальні та найцікавіші новини з життя українських та світових селебрітіз. Вражаючі історії про українських зірок, які захищають нас на передовій та волонтерять. Ексклюзивні інтерв’ю та відверті зізнання. Надихаючі зустрічі та репортажі з культурних, мистецьких, кінотеатральних подій. Інсайдерська інформація, правдиві факти і тематичні дайджести. Все це – у новому сезоні «Неймовірної правди про зірок».

У першому випуску глядачі побачать: ексклюзивне інтерв’ю з феноменом української музики Yaktak; портретник американського актора Брендана Фрейзера та його легендарне повернення до Голлівуду; ТОП-5 зірок, які одружилися/вийшли заміж за колишніх, дайджест актуальних подій тижня та інші сюжети.

Зйомки випусків відбуваються щотижня з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.

СЕРІАЛИ весни на СТБ

«Перевізниця», міжнародна прем’єра

«Правильний шлях підкаже серце»

в ефірі СТБ – 25 лютого о 18:00

До другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну відбудеться міжнародна прем’єра першого українського європейського серіалу «Перевізниця». Проєкт створено Starlight Media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Ісландії, Данії, Фінляндії, Швейцарії та глобальним дистриб’ютором Beta. Зйомки драми проходили в Україні, а фінальні сцени – в Німеччині.

У центрі сюжету психологиня Лідія, яка в перший день повномасштабного вторгення росії ухвалює важливе для себе рішення – стати перевізницею для інших людей. Кожна серія – це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. З її допомогою тимчасові попутники не просто долають шлях до точки прибуття, а й наважуються на вирішення складних, іноді багаторічних конфліктів із рідними, усвідомлюючи, що насправді є важливим в їхньому житті. Протягом усіх серій глядач спостерігатиме й за особистою історією головної героїні.

У «Перевізниці» дуже потужний акторський склад. Головну роль (Лідія) виконала Анастасія Карпенко, володарка Премії Локарно за роль у драмі «Як там Катя?». Також у ролях: Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аня Лагодна, та інші.

У драмі знялися і французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez, які провели на зніманнях в Києві 5 днів взимку минулого року і були вражені силою духу українців.

Для європейської аудиторії міжнародна прем’єра «Перевізниці» відбудеться під назвою In Her Car.

*Також до другої річниці повномасштабного вторгнення СТБ готує тиждень спецпрограмування. Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках мовника.

«К.О.Д.», всеукраїнська прем’єра

скоро

Від творців улюбленого детективного серіалу «Слід» та проєкту «Сліпа»! З улюбленими героями, які об’єдналися у новий спецпідрозділ «К.О.Д.».

Історія починається з розслідування низки резонансних вбивств іноземних громадян, які сталися одночасно на Закарпатті та у Києві. Посли та консули вимагають негайного розслідування, на яке кинуто всі найкращі сили. Ця справа виявилася ідеальним полігоном для запуску в роботу унікальної комп’ютерної програми на базі штучного інтелекту, розробка якої щойно завершилася.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Альбіна Перерва, Ірина Мордусенко, Олександр Форманчук, Олександр Боднар, Олена Вознесенська, Ілля Пономаренко, Роман Муленко, Міла Римар, Богдан Рубан та інші.

«Сліпа», новий сезон

з 2 лютого, щоп’ятниці о 20:00 (одразу по 4 епізоди)

У новому сезоні «Сліпа» покаже, якою потужною може бути наша любов, як сильно ми віримо в диво і як відчайдушно робимо усе, аби врятувати найрідніших!

Незряча провидиця баба Люба з дитинства володіє мудрістю предків. Завдяки прикметам і особливим знанням вона допомагає людям, які звертаються до неї по допомогу, захистити себе і близьких від родинних негараздів, уникнути обману або врятувати шлюб. Поруч зі Сліпою завжди її онучка Катя. Вона веде блог, в якому розповідає історії людей, що шукають допомоги у бабусі.

«На лінії життя», медична драма

з 29 січня, понеділок-четвер о 20:00

Часом доля приводить нас туди, де перетинаються закляті друзі та забуті почуття. Але, попри все, ми маємо не втрачати свою лінію життя.

Саме так намагається жити і працювати військовий хірург Сергій (Артем Сеітаблаєв). Щодня у шпиталі він рятує своїх співвітчизників, які повертаються додому, скалічені війною. Зцілюючи тіла своїх пацієнтів, Сергій рятує й їхні душі. Та хто зцілить душу хірурга?

У ролях – Ахтем Сеітаблаєв, Вікторія Литвиненко, В’ячеслав Довженко.

«Просто Надія», мелодрама (24 серії)

Історія про маму трьох дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. В складний час, без підтримки чоловіка та грошей, вона переїжджає в інше місто, де починає нове життя та робить перші кроки до здійснення своєї мрії – стати успішною пекаркою-кондитеркою.

Зйомки серіалу відбулися весною та влітку 2023 року.

У головних ролях – Зоряна Марченко, Артемій Єгоров та Сергій Кисіль

Також цієї весни у слоті «СТБ. Серіал» глядачі побачать мелодрами «Звинувачується у коханні» (виробництво Art Forms Production) та «Кришталеві джерела» (виробництво Starlight Production).