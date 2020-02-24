Слепая: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 24.02.2020)

24 февраля 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 24.02.2020)
Слепая: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 24.02.2020)

24 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 2 серии сериала Слепая:

Светлана вместе с мужем воспитывает пятилетнего сына Мишу. В последнее время с  мальчиком начали происходить странные вещи - люди, которым он дарит свои игрушки, попадают в беду. Сначала женщина надеялась, что это совпадение, но случай с соседкой был последней каплей. Светлана отправилась к бабе Любе. В чем же истинная причина несчастья в семье женщины, и как с ними связана подруга Светы?

2 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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