Слепая: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 24.02.2020)

24 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 2 серии сериала Слепая:

Светлана вместе с мужем воспитывает пятилетнего сына Мишу. В последнее время с мальчиком начали происходить странные вещи - люди, которым он дарит свои игрушки, попадают в беду. Сначала женщина надеялась, что это совпадение, но случай с соседкой был последней каплей. Светлана отправилась к бабе Любе. В чем же истинная причина несчастья в семье женщины, и как с ними связана подруга Светы?

2 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.