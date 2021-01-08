Слепая-2: смотреть онлайн 58 серию (эфир от 18.12.2020)

8 января 2021 13:50 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 58 серию (эфир от 18.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 58 серию (эфир от 18.12.2020)
пресс-служба

18 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 58 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 58 серии сериала Слепая-2:

В сериале Слепая 2 сезон 58 серия от 18.12.2020 Людмила и Илья поженились месяц назад. До этого они два года встречались, и их отношения были крепкими. Но сразу после свадебного путешествия Людмила чувствует, что муж отдаляется от нее. А, оставаясь в одиночестве дома, девушка слышит крик женщины, которая сообщает, что Илья ее не любит.

Напуганная от непонятных голосов и тем, что может потерять любимого, Людмила решила обратиться к знахарке. Бабушка Люба успокоит девушку тем, что она не сошла с ума. Но и предупредит – есть женщина, которая хочет увести Илью из семьи. Кто она? И какую угрозу несет для Люды?

58 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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