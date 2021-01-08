Слепая-2: смотреть онлайн 60 серию (эфир от 25.12.2020)

25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 60 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 60 серии сериала Слепая-2:

В сериале Слепая 2 сезон 60 серия от 25.12.2020 супружеская пара Михаила и Дарьи несколько лет живет вместе, но никак не может завести ребенка. И мужчину это очень беспокоит. Вместе с тем в последнее время у него начало пропадать зрение – на несколько секунд Михаил оказывается в темноте и ничего не видит. За советом и помощью он обратится к бабушке Любе.

Знахарка сразу почувствует искренние чувства у мужчины к жене. Но и огорчит – детей от Дарьи у него не будет. Почему Михаил проваливается в темноту? И с чем это может быть связано?

60 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.