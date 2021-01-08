Слепая-2: смотреть онлайн 62 серию (эфир от 25.12.2020)
25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 62 серию мистического сериала Слепая-2.
Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 2 сезон 62 серия от 25.12.2020. Еще недавно Полина чувствовала себя абсолютно счастливой и была уверена в своем будущем. Девушка училась в педагогическом университете и собиралась замуж за своего любимого парня Юрия. Однако накануне Рождества произошло нечто странное. Полина вместе с подругами собрались, чтобы погадать: одни на суженого, другие на то, что ждет их в новом году. Как только Полина вытащила предсказание, то у нее земля ушла из-под ног. На бумажке было написано слово «смерть». Неужели подруги решили так неудачно пошутить? Или может героиню действительно ждет беда?
62 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.