Слепая-3: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 08.01.2021)

8 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 5 серия мистического сериала Слепая-3.

Смотрите в 5 серии сериала Слепая-3

В сериале Слепая 3 сезон 5 серия от 08.01.2021 об Андрее на работе ходят слухи. Девушки считают, что ему не нравятся женщины, ведь он совсем не обращает внимания на симпатичных сотрудниц. Андрею уже 35 лет, но у него нет ни семьи, ни постоянных отношений. За всю свою жизнь Андрей ни разу не влюблялся и уже начал задумываться о том, что с ним что-то не так.

Мужчина в 5 серии сериала Слепая 3 сезон решил обратиться за помощью к бабушке Любе. Он мечтает о семье, но почему-то не может встретить женщину, которая бы ему понравилась. Провидица успокоила Андрея – сказала, что его любовь уже рядом. Он найдет ее, когда подпишет какие-то важные бумаги.

После визита к знахарке Андрея вызвала к себе начальница Елена Константиновна и предложила ему повышение. Возможно, именно она – та женщина, о которой говорила бабушка Люба?

5 серию сериала Слепая-3 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.