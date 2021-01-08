Слепая-3: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.01.2021)

8 января 2021 17:30 Александр Кива
Слепая-3: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.01.2021)
Слепая-3: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.01.2021)
пресс-служба

8 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 1 серия мистического сериала Слепая-3.

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Смотрите в 1 серии сериала Слепая-3:

Владислав не верил в знаки судьбы, пока не увидел траурный венок на обочине дорогие. На ленте были написаны имя, отчество и фамилия какой-то женщины, которая вероятно погибла в автокатастрофе, – Кравченко Марии Юриевны. А ведь именно так зовут жену Владислава, которая к тому же тяжело больна. Главный герой 1 серии сериала Слепая 2021 не на шутку испугался и решил обратиться к провидице, чтобы узнать, не является ли это предзнаменованием чего-то ужасного. Что ответит ему ясновидящая?

1 серию сериала Слепая-3 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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