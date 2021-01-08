Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)
25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 61 серию мистического сериала Слепая-2.
Героини мистического сериала Слепая 2 сезон 61 серия от 25.12.2020 несколько дней подряд снился один и тот же кошмарный сон, в котором ее преследовал незнакомец. Как только он ее догонял, девушка сразу просыпалась. Людмила почувствовала сердцем, что сны предвещают что-то неладное, поэтому и решила обратиться к провидице. Слепая в 61 серии сообщила девушке, что сны действительно предупреждают об опасности. И приказала найти за шкафом старое скрытое фото и поставить его на видное место. Как только Люда выполнила просьбу бабушки, то узнала шокирующую правду, которая перевернула ее жизнь с ног на голову. Удалось ли героине уберечься от беды?
61 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.