Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)

8 января 2021 16:40 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)
пресс-служба

25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 61 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 61 серии сериала Слепая-2:

Героини мистического сериала Слепая 2 сезон 61 серия от 25.12.2020 несколько дней подряд снился один и тот же кошмарный сон, в котором ее преследовал незнакомец. Как только он ее догонял, девушка сразу просыпалась. Людмила почувствовала сердцем, что сны предвещают что-то неладное, поэтому и решила обратиться к провидице. Слепая в 61 серии сообщила девушке, что сны действительно предупреждают об опасности. И приказала найти за шкафом старое скрытое фото и поставить его на видное место. Как только Люда выполнила просьбу бабушки, то узнала шокирующую правду, которая перевернула ее жизнь с ног на голову. Удалось ли героине уберечься от беды? 

61 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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