"Лучшая" неделя моей жизни стартует на канале ТЕТ
Уже 8 июня на телеканале ТЕТ покажут комедийный сериал «Лучшая» неделя моей жизни».
И все бы ничего, но у жениха-кондитера нет ни единого шанса понравиться тестю-генералу и другим родственникам. А из-за переживаний, Игорь дает все больше поводов сомневаться в его адекватности.
Главные роли в сериале исполнили яркие и популярные актеры: Константин Октябрьский, Екатерина Вострикова, Владимир Горянский, Ольга Сумская.
Не пропусти начало свадебных приключений Игоря и Ольги в комедийном сериале «Лучшая» неделя моей жизни» с 8 июня на телеканале ТЕТ.