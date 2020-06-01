"Лучшая" неделя моей жизни стартует на канале ТЕТ

1 июня 2020 19:30 Александр Кива
"Лучшая" неделя моей жизни стартует на канале ТЕТ

Уже 8 июня на телеканале ТЕТ покажут комедийный сериал «Лучшая» неделя моей жизни».

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Сериал Лучшая неделя моей жизни рассказывает историю молодой, влюбленной пары. Игорь и Ольга собираются пожениться. Игорь представлял, что неделя перед свадьбой будет наполнена лучшими моментами его жизни, но родители невесты пригласили пару в гости. 

И все бы ничего, но у жениха-кондитера нет ни единого шанса понравиться тестю-генералу и другим родственникам. А из-за переживаний, Игорь дает все больше поводов сомневаться в его адекватности.

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Семь дней превращаются в полосу препятствий на пути к долгожданной свадьбе.  

Главные роли в сериале исполнили яркие и популярные актеры: Константин Октябрьский, Екатерина Вострикова, Владимир Горянский, Ольга Сумская. 

Не пропусти начало свадебных приключений Игоря и Ольги в комедийном сериале «Лучшая» неделя моей жизни» с 8 июня на телеканале ТЕТ.

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