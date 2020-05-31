Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Телеканал ТЕТ подготовил настоящее «Хіхіто літо» для своих зрителей.

Уже 1 июня на ТЕТ начнется сериал «Ранняя пташка».

Фильмы, сериалы и шоу подойдут, чтобы посмеяться в одиночестве, дуэтом и даже всей страной.

Молодая девушка по имени Санем проведет телезрителей в солнечную и гостеприимную Турцию. Романтический комедийный сериал расскажет о веселых коллизиях вокруг работы, отношений и друзей главных героев.

Также летом покажут телесериал «Вечеринка» от Гарика Бирчи.

Все приключения начинаются с дружбы или влюбленности. А чтобы устроить настоящую вечеринку, нужно объединить эти компоненты. Герои сериала, Жека и Димон, настроены покорить сердца новых знакомых, поэтому влазят в загородный дом депутата и выдают его за свой.

И что за лето без свадьбы? Поэтому на ТЕТ будут транслировать целых «4 свадьбы».

Реалити-шоу о невестах собрало мечты всех девушек в одном месте. Каждый раз в шоу соревнуются 4 авантюрные невесты за звание лучшей свадьбы. Чтобы добиться этого, участницы должны получить наивысшие баллы от соперниц. Шутки, курьезные случаи и смешные свадебные тосты — прилагаются.

А летними вечерами телезрителей будут радовать сериалы: «Лучшая» неделя моей жизни», «Село на миллион» и «Последний москаль».

У каждого из молодых и красивых героев этих сериалов есть цель: жениться, получить наследство или добиться взаимных чувств от любимой, а вот решение этих задач смотри каждым летним днем на ТЕТ.

Все ради твоей улыбки!