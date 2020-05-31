Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

31 мая 2020 18:30 Александр Кива
Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Телеканал ТЕТ подготовил настоящее «Хіхіто літо» для своих зрителей.

Читайте такжеТОП-5 фильмов о непростой, но настоящей любви
Фильмы, сериалы и шоу подойдут, чтобы посмеяться в одиночестве, дуэтом и даже всей страной. 

Уже 1 июня на ТЕТ начнется сериал «Ранняя пташка»

Молодая девушка по имени Санем проведет телезрителей в солнечную и гостеприимную Турцию.  Романтический комедийный сериал расскажет о веселых коллизиях вокруг работы, отношений и друзей главных героев. 

Также летом покажут телесериал «Вечеринка» от Гарика Бирчи. 

Все приключения начинаются с дружбы или влюбленности. А чтобы устроить настоящую вечеринку, нужно объединить эти компоненты. Герои сериала, Жека и Димон, настроены покорить сердца новых знакомых, поэтому влазят в загородный дом депутата и выдают его за свой. 

И что за лето без свадьбы? Поэтому на ТЕТ будут транслировать целых «4 свадьбы». 

Читайте такжеНа Чилдрен Кинофесте в четвертый раз выберут лучший фильм, снятый детьми
Реалити-шоу о невестах собрало мечты всех девушек в одном месте. Каждый раз в шоу соревнуются 4 авантюрные невесты за звание лучшей свадьбы. Чтобы добиться этого, участницы должны получить наивысшие баллы от соперниц. Шутки, курьезные случаи и смешные свадебные тосты — прилагаются. 

А летними вечерами телезрителей будут радовать сериалы: «Лучшая» неделя моей жизни», «Село на миллион» и «Последний москаль»

У каждого из молодых и красивых героев этих сериалов есть цель: жениться, получить наследство или добиться взаимных чувств от любимой, а вот решение этих задач смотри каждым летним днем на ТЕТ. 

Все ради твоей улыбки!

Облако тегов

сериалы ТЕТ Гарик Бирча фильмы телешоу Ранняя пташка Вечеринка 4 свадьбы Лучшая неделя моей жизни Село на миллион Последний москаль

Материалы по теме

Подмена в один миг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Сериалы

Подмена в один миг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Орел и решка. Ивлеева vs. Бедняков. Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020
Телешоу

Орел и решка. Ивлеева vs. Бедняков. Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020
Орел и решка. Чудеса света 2: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020
Телешоу

Орел и решка. Чудеса света 2: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK