ТОП-5 фильмов о непростой, но настоящей любви

"Утро с Интером" назвало пятерку фильмов о непростой любви

Призрак

Предубеждения, подозрения,ревность - столько помех может возникнуть на пути к счастью. Но для настоящего чувства на самом деле они - не преграда. Пятерку фильмов о такой непростой и такой важной для нас любви - подобрали журналисты программы " Утро с Интером ". Пока погода не радует - посмотреть дома в тепле и уюте хороший фильм - самое то.

Нежное и невероятно трогательное кино 1990 года о силе любви, которая живет даже после смерти. С еще совсем молодыми Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных ролях. Фильм получил пять номинаций на «Оскар». Для тех, кто еще не видел этот мелодраматический триллер, коротко рассказываем о сюжете. Влюбленная пара - Сэм и Молли строят планы на будущее. Как вдруг, однажды вечером на них нападает грабитель. Парень погибает и становится призраком. В новой жизни по ту сторону он узнает, что его смерть не была случайной. И что его любимая женщина в опасности. Чтобы достучаться до нее и поцеловать на прощание, ему придется обратиться за помощью к медиуму.

Любовь не по размеру

Мосты округа Мэдисон

«Ты не понимаешь. Когда женщина решает выйти замуж и родить детей, с одной стороны ее жизни начинается. А с другой - заканчивается », - говорит главная героиня этой ленты.

«Мосты округа Мэдисон» - мелодрама с Клинтом Иствудом и Мерил Стрип о взрослой любви, которую главные герои ждали всю жизнь. Франческа - жена американского фермера и мать двоих детей. Роберт - известный фотограф, останавливается в небольшом городке на 4 дня. Они случайно встречаются, начинают говорить о жизни, фотографировать природу, устраивать ужины. И понимают, что им не суждено быть вместе ...

Реальная любовь

Героиня французской комедии «Любовь не по размеру» - Диана - теряет мобильный телефон. Его находит мужчина по имени Александр. Звонит и сразу очаровывает женщину. Она соглашается на свидание, но при встрече понимает, что ее идеальный незнакомец все-таки имеет один недостаток. Это рост - чуть больше метра. Но настоящая любовь может победить все. Если, конечно, это настоящая любовь.

Читайте также 1+1 покажет телепремьеру украинского фэнтези Фокстер и Макс Любовь может приносить радость и боль, дарить незабываемые ощущения или забирать все силы и здравый смысл. Любовь руководит каждым из нас - от премьер-министра до подростка. И о каждом из них сняли альманах историй «Реальная любовь». А главные роли отдали Хью Гранту, Кире Найтли, Колину Ферту и Эмми Томпсон. Кстати, этот фильм стопроцентно улучшает настроение и настраивает на любовь. Проверено.

Шпионы – союзники

После премьеры фильма «Шпионы-союзники» все вокруг говорили о романе Брэда Питта и Марион Котийяр. Но в реальности это оказалось лишь высококлассной актерской игрой. Фильм рассказывает о неистовой истории любви двух шпионов, которые познакомились во время опасной миссии в Северной Африке. И всю жизнь должны были скрывать правду о себе. Но при этом преданно любили и быть готовыми даже умереть за любимого человека. Фильм основан на реальной истории о двух наемниках, которые влюбились друг в друга во время миссии по ликвидации члена немецкой верхушки.