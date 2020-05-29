ТОП-5 фильмов о непростой, но настоящей любви

Эксклюзив 29 мая 2020 17:30 Александр Кива
ТОП-5 фильмов о непростой, но настоящей любви
ТОП-5 фильмов о непростой, но настоящей любви
кадр из видео

"Утро с Интером" назвало пятерку фильмов о непростой любви

Читайте такжеОчень сексуально: Леся Никитюк на самоизоляции приводит в порядок фигуру
Предубеждения, подозрения,ревность - столько помех может возникнуть на пути к счастью. Но для настоящего чувства на самом деле они - не преграда. Пятерку фильмов о такой непростой и такой важной для нас любви - подобрали журналисты программы "Утро с Интером". Пока погода не радует - посмотреть дома в тепле и уюте хороший фильм - самое то.

Призрак

Нежное и невероятно трогательное кино 1990 года о силе любви, которая живет даже после смерти. С еще совсем молодыми Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных ролях. Фильм получил пять номинаций на «Оскар». Для тех, кто еще не видел этот мелодраматический триллер, коротко рассказываем о сюжете. Влюбленная пара - Сэм и Молли строят планы на будущее. Как вдруг, однажды вечером на них нападает грабитель.  Парень погибает и становится призраком. В новой жизни по ту сторону он узнает, что его смерть не была случайной. И что его любимая женщина в опасности. Чтобы достучаться до нее и поцеловать на прощание, ему придется обратиться за помощью к медиуму.

Любовь не по размеру



Героиня французской комедии «Любовь не по размеру» - Диана - теряет мобильный телефон. Его находит мужчина по имени Александр. Звонит и сразу очаровывает женщину. Она соглашается на свидание, но при встрече понимает, что ее идеальный незнакомец все-таки имеет один недостаток. Это рост - чуть больше метра. Но настоящая любовь может победить все. Если, конечно, это настоящая любовь.

Мосты округа Мэдисон

 
«Ты не понимаешь. Когда женщина решает выйти замуж и родить детей, с одной стороны ее жизни начинается. А с другой - заканчивается », - говорит главная героиня этой ленты.
«Мосты округа Мэдисон» - мелодрама с Клинтом Иствудом и Мерил Стрип о взрослой любви, которую главные герои ждали всю жизнь. Франческа - жена американского фермера и мать двоих детей. Роберт - известный фотограф, останавливается в небольшом городке на 4 дня. Они случайно встречаются, начинают говорить о жизни, фотографировать природу, устраивать ужины. И понимают, что им не суждено быть вместе ...

Реальная любовь

Читайте также1+1 покажет телепремьеру украинского фэнтези Фокстер и Макс
Любовь может приносить радость и боль, дарить незабываемые ощущения или забирать все силы и здравый смысл. Любовь руководит каждым из нас - от премьер-министра до подростка. И о каждом из них сняли альманах историй «Реальная любовь». А главные роли отдали Хью Гранту, Кире Найтли, Колину Ферту и Эмми Томпсон. Кстати, этот фильм стопроцентно улучшает настроение и настраивает на любовь. Проверено.

Шпионы – союзники

После премьеры фильма «Шпионы-союзники» все вокруг говорили о романе Брэда Питта и Марион Котийяр. Но в реальности это оказалось лишь высококлассной актерской игрой. Фильм рассказывает о неистовой истории любви двух шпионов, которые познакомились во время опасной миссии в Северной Африке. И всю жизнь должны были скрывать правду о себе. Но при этом преданно любили и быть готовыми даже умереть за любимого человека. Фильм  основан на реальной истории о двух наемниках, которые влюбились друг в друга во время миссии по ликвидации члена немецкой верхушки.

Облако тегов

Интер Брэд Питт Утро с Интером фильмы Что посмотреть на карантине

Материалы по теме

Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Бабуля - огонь, поля тюльпанов, портрет вируса из капусты: 5 забавных и интересных сюжетов от "Утра с Интером"
Новости

Бабуля - огонь, поля тюльпанов, портрет вируса из капусты: 5 забавных и интересных сюжетов от "Утра с Интером"
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Телешоу

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Тайный агент: журналист пробрался на режимный объект государственного значения
Новости

Тайный агент: журналист пробрался на режимный объект государственного значения

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK