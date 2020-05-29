ТОП-5 фильмов о непростой, но настоящей любви
"Утро с Интером" назвало пятерку фильмов о непростой любви
Призрак
Нежное и невероятно трогательное кино 1990 года о силе любви, которая живет даже после смерти. С еще совсем молодыми Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных ролях. Фильм получил пять номинаций на «Оскар». Для тех, кто еще не видел этот мелодраматический триллер, коротко рассказываем о сюжете. Влюбленная пара - Сэм и Молли строят планы на будущее. Как вдруг, однажды вечером на них нападает грабитель. Парень погибает и становится призраком. В новой жизни по ту сторону он узнает, что его смерть не была случайной. И что его любимая женщина в опасности. Чтобы достучаться до нее и поцеловать на прощание, ему придется обратиться за помощью к медиуму.
Любовь не по размеру
Героиня французской комедии «Любовь не по размеру» - Диана - теряет мобильный телефон. Его находит мужчина по имени Александр. Звонит и сразу очаровывает женщину. Она соглашается на свидание, но при встрече понимает, что ее идеальный незнакомец все-таки имеет один недостаток. Это рост - чуть больше метра. Но настоящая любовь может победить все. Если, конечно, это настоящая любовь.
Мосты округа Мэдисон
«Мосты округа Мэдисон» - мелодрама с Клинтом Иствудом и Мерил Стрип о взрослой любви, которую главные герои ждали всю жизнь. Франческа - жена американского фермера и мать двоих детей. Роберт - известный фотограф, останавливается в небольшом городке на 4 дня. Они случайно встречаются, начинают говорить о жизни, фотографировать природу, устраивать ужины. И понимают, что им не суждено быть вместе ...
Реальная любовь
Шпионы – союзники
После премьеры фильма «Шпионы-союзники» все вокруг говорили о романе Брэда Питта и Марион Котийяр. Но в реальности это оказалось лишь высококлассной актерской игрой. Фильм рассказывает о неистовой истории любви двух шпионов, которые познакомились во время опасной миссии в Северной Африке. И всю жизнь должны были скрывать правду о себе. Но при этом преданно любили и быть готовыми даже умереть за любимого человека. Фильм основан на реальной истории о двух наемниках, которые влюбились друг в друга во время миссии по ликвидации члена немецкой верхушки.