Фокстер и Макс: стала известная дата премьеры фильма на канале 1+1

8 мая 2020 17:30 Александр Кива
Фокстер и Макс: стала известная дата премьеры фильма на канале 1+1
1+1 покажет телепремьеру украинского фэнтези Фокстер и Макс

10 мая, в День матери, в 21:00 зрители «1+1» увидят украинский семейный фантастический фильм «Фокстер и Макс» о приключениях мальчика и собаки-супергероя.

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По сюжету фильма Фокстер и Макс, 12-летний парень Макс растет застенчивым и не всегда может постоять за себя. Однажды он находит на улице баллончик с краской и рисует граффити собаки, ведь давно мечтает о четверолапом питомце. Но оказывается, что это была нано-краска, секретная технология для создания супергероев. Неожиданно граффити оживает и превращается в собаку-супергероя, которому счастливый мальчик дает кличку Фокстер. Теперь у Макса есть настоящий друг, с которым ему всегда весело. Но пес принес в жизнь парня не только радость, но и большую опасность - новоиспеченных друзей разыскивает опасный преступник, который хочет завладеть нано-технологией и воплотить коварный замысел. Теперь Фокстер и Макс должны защитить себя и спасти мир, и впереди их ждут невероятные приключения.

Съемки в фантастическом фильме стали дебютом для молодого тернопольчанина Богдана Козия, исполнившего главную роль мальчика Макса. Образ опасного вора воплотил актер из Польши Томаш Освецинский. В фильме также снялись Дарья Полунина, Виталия Турчин, Максим Самчик, Анастасия Матешко и другие. Во время съемок создатели фильма использовали и настоящих роботов.

Фантастические приключения героев ленты снимали в Киеве. Режиссером выступил Анатолий Матешко. Над сценарием фильма «Фокстер и Макс» работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко. Продюсеры - Максим Асадчий и Екатерина Копылова. Производство фильма осуществила компания Pronto Film.

Не пропустите украинский фантастический фильм «Фокстер и Макс» уже 10 мая в 21:00 на «1+1».

 

Напомним, 

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