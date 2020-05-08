Фокстер и Макс: стала известная дата премьеры фильма на канале 1+1
10 мая, в День матери, в 21:00 зрители «1+1» увидят украинский семейный фантастический фильм «Фокстер и Макс» о приключениях мальчика и собаки-супергероя.
Съемки в фантастическом фильме стали дебютом для молодого тернопольчанина Богдана Козия, исполнившего главную роль мальчика Макса. Образ опасного вора воплотил актер из Польши Томаш Освецинский. В фильме также снялись Дарья Полунина, Виталия Турчин, Максим Самчик, Анастасия Матешко и другие. Во время съемок создатели фильма использовали и настоящих роботов.
Фантастические приключения героев ленты снимали в Киеве. Режиссером выступил Анатолий Матешко. Над сценарием фильма «Фокстер и Макс» работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко. Продюсеры - Максим Асадчий и Екатерина Копылова. Производство фильма осуществила компания Pronto Film.
Не пропустите украинский фантастический фильм «Фокстер и Макс» уже 10 мая в 21:00 на «1+1».
Напомним,