Від пацанки до панянки-4: директор Школы леди Татьяна Мокриди ответила, могут ли леди пить пиво

Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), поделилась мнением относительно употребления этого неженского напитка.

На двенадцатой неделе обучения в Школе леди уже бывшую ученицу Владиславу Роговенко упрекнули, что она пила пиво. Девушка претензий не поняла, поскольку является настоящей поклонницей этого напитка.

Могут ли леди пить пиво? – решила выяснить Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки». – Вино, шампанское, игристые вина, ликеры – это напитки для настоящих леди. А что же с пивом? Можно ли пить и его? Ранее считалось, что это исключительно мужской напиток. Но женщин с пивом можно увидеть на картинах Эдуарда Мане и Ван Гога.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба

Директор Школы леди категорически против того, чтобы употреблять этот напиток на улице и, тем более, из бутылки. Но соглашается, что есть уместны места и ситуации для дегустации пива.

Бельгия, Чехия, Нидерланды, Германия, Литва, Дания, Ирландия, Великобритания – страны с богатой историей пивоварения, с национальными традициями выпить кружку пива на Рождество или другие праздники, – говорит Татьяна Мокриди. – Если вы путешествуете по этим странам, то было бы неправильным не попробовать местные сорта пива или пройти мимо Хофбройхауса («Придворная пивоварня», которой более 400 лет в Мюнхене, – прим.ред.). В интернете можно увидеть немало фотографий канцлера Германии Ангелы Меркель с кружкой пива, которая поддерживает национальные традиции. Также пиво часто представлено на различных приемах, презентациях, ивентах.

Директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки», которое уже четвертый год показывает Новый канал, считает, что пиво нужно смаковать, а не напиваться им.

Уже в понедельник, 11 мая, Новый канал покажет очередной выпуск реалити «Від пацанки до панянки». Не пропустите – в 19:00!

Напомним,