Невеста Виктора Павлика рассказала историю, которая стала судьбоносной для их пары
6 мая 2020 23:00
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
instagram.com/repyahovakate
В последнее время молодая невеста Виктора Павлика стала писать откровенные посты в социальных сетях.
Катерина Репяхова рассказала, какая ситуация поспособствовала знакомству и почему его вообще могло не произойти.Также Екатерина рассказала, что могла и не познакомиться с Шаном. Их встреча состоялась благодаря подруге Кате.
Расскажу интересную историю из своей жизни или о том, насколько в жизни все не просто так. Я познакомилась с ВП, благодаря своему китайскому другу Шану. Потому что, когда я собиралась ехать на концерт к ВП, я должна была поехать 3 ноября 2015 в Одессу, но мой друг Шан, сказал, что он поедет со мной, чтобы я одна там не бродила, но вышло так, что 3 ноября он не мог и сказал: давай поедем 4го. Я посмотрела, а 4 ноября - Николаев. Мне было все равно куда ехать, лишь бы на концерт к ВП. И мы взяли билеты в Николаев. Суть в том, что в Одессе вероятность жить в одном отеле мизерная и вряд ли бы мы там встретились. Кто не знает, мы с ВП познакомились в Николаеве, после концерта на который я приехала. Познакомились чудом, потому что наши номера в отеле оказались соседними.
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate
Так вот продолжение истории! Благодаря китайскому другу я встретила ВП, а благодаря Кате я встретила китайского друга. Если бы не Катя, которая знает в совершенстве китайский, вряд ли я бы подружилась с Шаном. А если бы я не поступила в Шевченко, я бы не знала Катю. Выходит что весь мой путь в Киеве изначально вёл к тому, чтобы встретить ВП.
Напомним,