Олег Михайлюта из ТНМК узнал правду о маме: В 12 лет мой мир перевернулся

6 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Олег Михайлюта из ТНМК узнал правду о маме: В 12 лет мой мир перевернулся
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020)
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу певец рассказал смешную историю из собственной жизни.

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Вчера побороться за первенство в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) пришел украинский певец, вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта. С первых минут игры мужчина продемонстрировал свою эрудицию и «выбил» первый ряд «златовласок». А еще он смело принимал все вызовы от блондо-бомб и честно с ними баттлился.

Я кайфонул, – признается Олег. – Правда, расстроился, что проиграл. Потому что очень хотелось выиграть. Подбадриваю себя, что в игре с блондинками главное – участие. Да и вообще, иногда с блондинкой проигрыш – это выигрыш (улыбается).

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Также девушки поразили певца своей красотой, сообразительностью и забавными историями из жизни.

Послушав их stories, в очередной раз убедился, какие же блондинки изобретательные, – рассказывает за кулисами шоу Олег. – Вспомнил свою смешную историю с блондинкой. Кстати, я сейчас расскажу о маме. С самого рождения мама для меня всегда была блондинкой. Лет через 12 мне в руки попали ее фотографии, где она черноволосая. Просто за два года до моего появления на свет мама перекрасилась. Вот так. В 12 лет мой мир немного перевернулся, я узнал истинный цвет ее волос. Было очень смешно!

Включайте шоу «Кто против блондинок?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале, чтобы узнать интересные подробности из жизни блонд, Леси Никитюк и звездных участников.

Напомним,

 

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