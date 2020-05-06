У Сергея Притулы украли обувь в поезде: В одних носках по снегу гулял

Ведущий Нового канала вспомнил необычную историю, которая когда-то случилась с ним во время путешествия.

На шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал), участниками которого стали Мишель Андраде и Артем Пивоваров, пришел молодой человек по имени Лев, который везде ходит босиком. Надевать обувь его заставляет только плохая погода. Когда температура воздуха опускается до -10, Льву приходится отказываться от своей «босоногой» привычки. Кроме этого, он не может ходить босиком в минском метро, где это запрещено (парень родом из Беларуси – прим. ред.).

Послушав историю незнакомца, ведущий шоу Сергей Притула решил поделиться необычным случаем из жизни, когда ему пришлось зимой выйти на снег без обуви.

Одного разу я теж ходив босоніж, – вспомнил Притула. – Їхав потягом, це був плацкарт. Поставив свої черевики коло полиці і заснув. Зранку прокинувся, а виявилось, що комусь вони дуже сподобалися. І тому було «прекрасно»: зима, сніг, і я, як Порфирій Іванов, в самих шкарпетках по снігу гуляв. Було дуже цікаво (смеется).

Телеведущий Сергей Притула на съемках шоу СуперИнтуиция / пресс-служба Нового канала

История удивила всех зрителей в зале и звездных участников. Только Лев не был поражен рассказом ведущего. Он отметил, что даже на съемки шоу, которые проходили, кстати, в декабре, пришел без обуви!

Смотрите шоу «СуперИнтуиция» – по средам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,