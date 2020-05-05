Холостяк-10: главный герой Макс: Когда любишь – ничего не можешь контролировать
В романтическом реалити СТБ «Холостяк-10» осталось всего четыре претендентки на сердце главного героя Макса.
Если честно, после последних отношений я даже потерял надежду, что встречу искреннего человека, который будет со мной до конца откровенным и не станет обманывать, – поделился Холостяк. – Я не говорю, что я подарок, что у меня легкий характер, но при этом последнее, что я стану делать – это обманывать. Я считаю, что если есть, в первую очередь, любовь и искренность, отсутствует ложь, то можно справиться с любыми недостатками характера. Со всем можно справиться.
Это как свободное падение. Очень крутое чувство. Когда ты любишь, ты ничего не можешь контролировать.
Холостяк отметил, что с каждой неделей выбор ему дается все сложнее:
Все девушки разные, все индивидуальные и с каждой интересно по-своему. Есть люди, которым для счастья все-таки нужен второй человек, чтобы чувствовать complete happiness. Наверное, я отношусь к таким.
Уже в эту пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Каким будет знакомство Макса с родителями девушек – узнаете совсем скоро!
Напомним,