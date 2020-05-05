Женские секреты: на канале Украина – премьера новой мелодрамы
В понедельник, 11 мая, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 12-серийного мелодраматического фильма «Женские секреты».
Жизнь Марты размерена и благополучна. Она работает психологом в престижном колледже и мечтает выйти замуж за любимого человека. Однажды после занятий к ней приходит студентка Юля – девушка беременна и хочет сделать аборт. Мама Юли умерла несколько лет назад, а рассказать об этом папе она не решается. Помня об ошибках своей юности, Марта решает раскрыть правду отцу своей студентки – бизнесмену Ивану. Но тот оказывается первой и большой любовью Марты, от которого она сама была беременна 12 лет назад.
Во-первых, к сожалению, действительно приходилось видеть достаточно таких жизненных сценариев, и поведение было откуда черпать. А во-вторых, это шанс показать людям, что выход всегда есть, что все зависит только от вас самих, и человеческий разум настолько пластичен, что даже если вы находитесь в таких жизненных условиях, вы можете посмотреть по сторонам, принять ситуацию и изменить направление уже своей жизни в совершенно противоположную сторону,– отмечает Ирина Гришак.
Сложнее всего давались сцены, где много слез, – говорит режиссер сериала Максим Мехеда. – Сценарий, как и положено мелодраме, насыщен эмоциональными сценами. Главным героиням часто приходилось плакать, переживая ту или иную ситуацию. Многие сцены снимались с разных ракурсов, разными крупностями и делалось большое количество кадров, чтобы создать динамику. Так вот, человеческие ресурсы не безграничны. И под конец съемочного дня, кроме головной боли, на лицах героинь была опустошенность и жуткая усталость. Приходилось переставлять сцены в съемочном плане местами, давать время на восстановление. А иногда просто шуткой, рассказом, разговором переключать, отвлекать. Актрисы находили ресурсы и за это им огромное спасибо!
Оператор-постановщик картины – Артем Васильев. Продюсеры – Виктор Мирский, Андрей Ризванюк. Производством занималась компания FILM.UA. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.
Смотрите премьеру 12-серийного фильма «Женские секреты» 11 мая в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,