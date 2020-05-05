Адель – 32! Страхи, развод, похудение и чудо в жизни певицы

Ее самый большой страх – это камера. А неразборчивое исполнение песен (из-за специфического акцента) – когда-то едва не стоило карьеры!

Певице Адель сегодня 32 и она переживает нелегкие времена: развелась с мужем. А еще уже не один месяц фанаты обсуждают ее феноменальное похудение! Какое чудо произошло в жизни Адель? И почему она больше никогда не будет писать саундтреки к "Бондиане"? Об этом сегодня говорили в программе "Утро с Интером" (в эфире по будням с 7:00 до 10:00).

Комплексы, неуверенность в себе... но такой невероятный голос! Адель Лори Блу Эдкинс, 130-килограммовая девушка, которая любит петь, но стесняется показать себя людям. За нее это сделали друзья. Они тайком от Адель выложили в Сеть записи ее песен. Вокал девушки покорил всех. И на ее лишний вес всем было наплевать. Тогда Адель решила – надо любить себя такой, какая есть.

Певица Адель / instagram.com/adele

Первый свой клип Адель выпустила в 19 лет. Тогда она уже имела контракт со студией звукозаписи и собиралась на первые гастроли. В 2009 году Адель получила "Грэмми" как лучшая молодая артистка. А еще через два года... перенесла операцию на голосовых связках. Неделю девушка не могла произнести ни звука! Почти сошла с ума от переживаний! Но случилось чудо – голос вернулся.

За саундтрек к 23 фильму о приключениях Джейма Бонда 007: Координаты "Скайфолл" в 2012 Адель получила "Оскар". И решила, что больше песен для "бондианы" писать не будет. Мол, сама себя не превзойдет! В том же году певица "взяла" рекордные шесть статуэток "Грэмми".

Певица Адель / instagram.com/adele

На пике популярности Адель прекращает выступать, чтобы посвятить себя семье. В октябре 2012 года она родила сына Джеймса. Кроме того, невероятно похудела! Говорит, что ее главным стимулом была не карьера, а сын! Изменения произошли не только во внешности певицы, но и в личной жизни. В сентябре 2019 года Адель подала на развод с супругом. И решила вернуться на сцену.

Адель никогда не считала себя идеальной. У нее миллионы поклонников, десятки наград, ее клипы набирают миллиарды просмотров, а она до сих пор боится сцены. Однако говорит, что становится смелой благодаря поклонникам, которые с нетерпением ждут каждого ее выступления. От всех поклонников, живущих в нашей стране – с днем рождения, Адель!

Напомним,