Адель худеет и уходит. Что заставило звезду так преобразиться?

Недавно британская певица Адель опубликовала в соцсети свое новое фото, которое повергло поклонников в шок, – узнать в стройной девушке некогда пышнотелую диву практически невозможно!

Новая я

Что же заставило звезду так преобразиться и какие еще перемены произошли с ней в последнее время?

В начале января все новостные ленты пестрели фотографиями постройневшей Адель, которая проводила отпуск с друзьями на карибском острове Ангилья. 31-летняя певица просто-таки излучала счастье и радость, купаясь в море, отдыхая на пляже и общаясь с местными жителями. При этом разглядеть в ней ту самую Адель – икону бодипозитива, которую знал весь мир, можно было с трудом. Певица красовалась в коротком платье, открывающем стройные ноги, причем поплавать она отправилась почему-то тоже в нем. Видимо, считает, что ее фигура еще требует шлифовки.

То, что Адель вплотную занялась преображением своей фигуры, стало понятно, когда певица появилась осенью прошлого года на дне рождении рэпера Дрейка. Тогда она привлекла внимание уже постройневшим (но не столь разительно, как сейчас) силуэтом, который подчеркивало обтягивающее черное бархатное платье.

Тогда же инсайдеры поведали, что подвиг ее на этот шаг 6-летний сын Анджело.

– Она хочет оставаться здоровой ради сына, – рассказывал источник, близкий к певице. – И хотя Адель было непросто войти в новый режим питания и тренировок, она придерживается его.

Это Адель?

Когда певица показала результат своих усилий во время отдыха на Карибских островах, многие поклонники не могли сдержать эмоций! Кто-то пришел в восторг от ее преображения. Но были и те, кто всерьез обеспокоился здоровьем звезды.

– Это Адель? Боже, она выглядит уже слишком худой, – комментировали фото обновленной Адель в Сети. – Как бы такая резкая потеря веса не повредила ее здоровью!

Но сомнения скептиков рассеяла фитнес-тренер Камила Гудис, которая рассказала подробности феноменального похудения звезды. Оказалось, что Адель сбросила вес благодаря модной разработке – Sirtfood Diet, сделав упор на употреблении «сиртфудов» – продуктов, способствующих активизации обмена веществ. Также Камила занималась с певицей пилатесом. Но Адель не фанат тренировок, поэтому 90% успеха в похудении певицы – «заслуга» диеты, считает Гудис.

Ее слова подтвердила и сама Адель, которая на Карибах разоткровенничалась с обычной девушкой – Элоной Лекси Ларсон (а та рассказала о встрече журналистам). Певица призналась, что потеряла 45 кг, но чувствует себя при этом замечательно.

– Она была безумно довольна, казалась такой счастливой и выглядела потрясающе, – поделилась Элона. – Похоже, она стала гораздо более уверенной в себе.

Идеальный мужчина

Мотив «оставаться здоровой ради сына» – конечно, прекрасен, но были и другие «стимулы», подтолкнувшие Адель к переменам…

В апреле 2019 года стало известно, что певица разводится с мужем – бизнесменом Саймоном Конекки.



Эта новость для многих стала полной неожиданностью. Ведь Адель не раз признавалась, как любит супруга и как у них все прекрасно складывается.

– Это самые серьезные отношения, в которых я когда-либо была, – говорила певица. – Многие мои друзья-ровесники не могли справиться с моей популярностью. Но Саймон – сформировавшаяся личность. Он уверен в себе. Он идеален.

Конекки старше Адель на 14 лет и до встречи с ней был уже женат и воспитывал дочь. А познакомил их в 2011 году общий друг – певец Эд Ширан. Это была любовь с первого взгляда, и спустя год у пары родился первенец – сын Анджело. Но связывать себя официальными отношениями Саймон и Адель не спешили. Свадьбу, причем тайную, сыграли только в 2017-м. А широкая публика узнала о том, что они супруги, на церемонии «Грэмми», когда певица, получая награду, поблагодарила Саймона, назвала мужем и показала обручальное кольцо на руке.

Но спустя два года Адель и Cаймон неожиданно расстались. По слухам, пара пыталась спасти отношения, но ничего не получилось. А причина расставания так и осталось тайной…

Неожиданный поворот

Казалось, пережив семейную драму, Адель должна плакать, страдать, писать грустные песни и заедать стресс вкусностями – как она поступала раньше. Что, конечно же, сказывалось на ее формах. Но Адель не комплексовала по поводу внешности.

– Меня не заботит собственный размер, – говорила она. – Не важно, как ты выглядишь. Главное, жить в гармонии с самим собой.

Видимо, в последнее время не все в ее жизни складывалось гармонично, коль она решилась на радикальные перемены.

– Раньше плакала, а теперь потею, – подписала одну из своих «похудевших» фото Адель, намекая на то, что ее жизнь с мужем не была такой уж счастливой.

Перемены произошли не только во внешности певицы, но и в делах сердечных. По слухам, Адель завязала роман с 37-летним рэпером Скептой. Они сблизились на почве того, что оба выросли в одном из районов Лондона – Тоттенхэме. Хотя певице приписывают отношения не только с ним, но и с американским продюсером звукозаписи Джонатаном Хэем.

Любовь любовью, однако сейчас все мысли Адель сосредоточены на сыне Анджело. Ради него она готова не только похудеть, но и отказаться от карьеры. Создавать музыку она, скорее всего, не перестанет, ведь по словам друзей певицы, творчество для нее своего рода терапия.

А вот о вокальной карьере и гастролях, скорее всего, забудет. По крайней мере, пока Анджело не подрастет.



Этим Адель страшно расстроила своих поклонников, и они запустили флешмоб в Сети с одной из самых известных песен певицы – Someone Like You. Фанаты готовы смириться тем, что любимая звезда изменилась до неузнаваемости, но как прожить без ее новых песен – не представляют!

А возможно, Адель еще изменит свое решение – в последнее время она такая непостоянная…

Виктория Грабовская

