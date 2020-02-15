Кристина Агилера пошла по стопам Адель и сбросила 25 килограммов: до и после
15 февраля 2020 14:00
Катерина Даниленко
Певица Кристина Агилера
социальная сеть Instagram
Артистка шокировала изменившейся фигурой.
Еще год назад фотографии располневшей американской певицы Кристины Агилеры
облетели все соцсети. Никто не мог поверить, что эта женщина с пышными формами на фото та самая известная артистка. После этого знаменитость решила взять себя в руки и серьезно заняться своей внешностью и здоровьем.
Певица Кристина Агилера / социальная сеть Instagram
На днях 39-летняя певица приятно удивила своих поклонников. Поп-звезда презентовала клип на новую песню «Fall On Me», где блистала своей точеной фигурой.
В клипе Кристина сидит в красивом белом платье с большим декольте. Хотя камера не пытается четко показать формы певицы, зрителям становится понятно, что Кристине удалось сбросить около 25 килограммов.
К слову, ранее знаменитость признавалась, что опустила руки в борьбе за идеальные формы. Она любит свое тело и прекрасно себя чувствует и при наличии лишнего веса. Даже позволяет себе надевать откровенные наряды для выступлений. Но новый видеоролик доказывает, что знаменитость все-таки не сдалась и сейчас имеет фигуру мечты.
Напомним,