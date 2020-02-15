Кристина Агилера пошла по стопам Адель и сбросила 25 килограммов: до и после

15 февраля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Кристина Агилера пошла по стопам Адель и сбросила 25 килограммов: до и после
Певица Кристина Агилера
социальная сеть Instagram

Артистка шокировала изменившейся фигурой.

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Еще год назад фотографии располневшей американской певицы Кристины Агилеры облетели все соцсети. Никто не мог поверить, что эта женщина с пышными формами на фото та самая известная артистка. После этого знаменитость решила взять себя в руки и серьезно заняться своей внешностью и здоровьем.

Певица Кристина Агилера / социальная сеть Instagram

На днях 39-летняя певица приятно удивила своих поклонников. Поп-звезда презентовала клип на новую песню «Fall On Me», где блистала своей точеной фигурой.

В клипе Кристина сидит в красивом белом платье с большим декольте. Хотя камера не пытается четко показать формы певицы, зрителям становится понятно, что Кристине удалось сбросить около 25 килограммов.

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К слову, ранее знаменитость признавалась, что опустила руки в борьбе за идеальные формы. Она любит свое тело и прекрасно себя чувствует и при наличии лишнего веса. Даже позволяет себе надевать откровенные наряды для выступлений. Но новый видеоролик доказывает, что знаменитость все-таки не сдалась и сейчас имеет фигуру мечты.

Напомним,

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