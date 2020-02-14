ТОП-3 секрета похудения от Адель
Наверняка, все успели заметить внушительные изменения в фигуре известной британской певицы Адель.
Забота о себе
В 2019 году певица опубликовала несколько постов с призывами начать беспокоиться о себе и своем здоровье. Как моральном, так и физическом. Уверены, как раз именно о спорте и прочих процедурах говорила девушка. Однако не стоит забывать и о ментальном здоровье. К примеру, если вы ощущаете, что не в силах справиться с навалившимся грузом эмоций, то просто обратитесь за помощью к специалисту.
Прежде всего - здоровое питание
Диета+физические нагрузки
Еще один нехитрый секрет хорошей формы. Для поддержания нужно правильно рассчитывать свой ежедневный калораж продуктов. Для похудения - придерживаться дефицита калорий.
Напомни,