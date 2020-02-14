ТОП-3 секрета похудения от Адель

14 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 секрета похудения от Адель
ТОП-3 секрета похудения от Адель
pixabay.com

Наверняка, все успели заметить внушительные изменения в фигуре известной британской певицы Адель.

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Сегодня мы расскажем о главных принципах и секретах похудения знаменитости. 

Забота о себе 

В 2019 году певица опубликовала несколько постов с призывами начать беспокоиться о себе и своем здоровье. Как моральном, так и физическом. Уверены, как раз именно о спорте и прочих процедурах говорила девушка. Однако не стоит забывать и о ментальном здоровье. К примеру, если вы ощущаете, что не в силах справиться с навалившимся грузом эмоций, то просто обратитесь за помощью к специалисту. 

Прежде всего - здоровое питание 

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Да, эта истина стара, как мир, но все же очень действенна. По утверждению друзей, певица нашла внутреннюю гармонию с собой после сложного бракоразводного процесса с мужем и смогла наладить режим питания. 

Диета+физические нагрузки

Еще один нехитрый секрет хорошей формы. Для поддержания нужно правильно рассчитывать свой ежедневный калораж продуктов. Для похудения - придерживаться дефицита калорий. 

Напомни, 

 

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