ТОП-3 секрета похудения от Адель

Наверняка, все успели заметить внушительные изменения в фигуре известной британской певицы Адель.

Сегодня мы расскажем о главных принципах и секретах похудения знаменитости.

Забота о себе

В 2019 году певица опубликовала несколько постов с призывами начать беспокоиться о себе и своем здоровье. Как моральном, так и физическом. Уверены, как раз именно о спорте и прочих процедурах говорила девушка. Однако не стоит забывать и о ментальном здоровье. К примеру, если вы ощущаете, что не в силах справиться с навалившимся грузом эмоций, то просто обратитесь за помощью к специалисту.

Прежде всего - здоровое питание

Да, эта истина стара, как мир, но все же очень действенна. По утверждению друзей, певица нашла внутреннюю гармонию с собой после сложного бракоразводного процесса с мужем и смогла наладить режим питания.

Диета+физические нагрузки

Еще один нехитрый секрет хорошей формы. Для поддержания нужно правильно рассчитывать свой ежедневный калораж продуктов. Для похудения - придерживаться дефицита калорий.

Напомни,