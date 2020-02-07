Суперфуд для лица: секрет красоты
Секреты красоты находятся буквально у нас под носом. Нужно только обратить внимание.
Польза
Уже много веков разные народы используют масло для продления молодости и насыщения кожи витаминами и антиоксидантами. Существует два разных масла из облепихи: облепиховое масло, добываемое из косточек ягоды, и ягодное масло облепихи, иногда называемое фруктовым облепиховым маслом.
Также оно поддерживает кожу во время борьбы с воспалениями. То есть, облепиховое масло помогает бороться с такими кожными заболеваниями, как псориаз и экзема.
Масло облепихи и ягодное масло обладают омолаживающими свойствами, поскольку в них содержится много антиоксидантов. Они могут помочь при появлении пигментных пятен и темных пятен постакне.
Как использовать?
Приобрести масла вы можете непосредственно в аптеках. Вы можете как комбинировать его с другими ухаживающими средствами, так и использовать в чистом виде. Наносится оно перед или вместе с увлажняющими кремами, но после сывороток и лосьонов.
Напомним,