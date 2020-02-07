Суперфуд для лица: секрет красоты

Секреты красоты находятся буквально у нас под носом. Нужно только обратить внимание.

Сегодня мы расскажем, как правильно использовать облепиховое масло для улучшения общего состояния кожи.

Польза

Уже много веков разные народы используют масло для продления молодости и насыщения кожи витаминами и антиоксидантами. Существует два разных масла из облепихи: облепиховое масло, добываемое из косточек ягоды, и ягодное масло облепихи, иногда называемое фруктовым облепиховым маслом.

Ягодное масло облепихи содержат в себе важные антиоксиданты, которые помогают бороться с преждевременным старением и особенно хорошо усваиваются верхними слоями кожи, витамины-антиоксиданты, такие как витамин A, C, E и питательные масла омега-3, 6, 7 и 9. Таким образом масло положительно влияет на цвет лица, выравнивает его тон и помогает приобрести сияние кожи.

Также оно поддерживает кожу во время борьбы с воспалениями. То есть, облепиховое масло помогает бороться с такими кожными заболеваниями, как псориаз и экзема.

Масло облепихи и ягодное масло обладают омолаживающими свойствами, поскольку в них содержится много антиоксидантов. Они могут помочь при появлении пигментных пятен и темных пятен постакне.

Как использовать?

Приобрести масла вы можете непосредственно в аптеках. Вы можете как комбинировать его с другими ухаживающими средствами, так и использовать в чистом виде. Наносится оно перед или вместе с увлажняющими кремами, но после сывороток и лосьонов.

Напомним,