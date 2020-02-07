Суперфуд для лица: секрет красоты

7 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Суперфуд для лица: секрет красоты
Суперфуд для лица: секрет красоты
pixabay.com

Секреты красоты находятся буквально у нас под носом. Нужно только обратить внимание.

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Сегодня мы расскажем, как правильно использовать облепиховое масло для улучшения общего состояния кожи. 

Польза

Уже много веков разные народы используют масло для продления молодости и насыщения кожи витаминами и антиоксидантами. Существует два разных масла из облепихи: облепиховое масло, добываемое из косточек ягоды, и ягодное масло облепихи, иногда называемое фруктовым облепиховым маслом. 

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Ягодное масло облепихи содержат в себе важные антиоксиданты, которые помогают бороться с преждевременным старением и особенно хорошо усваиваются верхними слоями кожи, витамины-антиоксиданты, такие как витамин A, C, E и питательные масла омега-3, 6, 7 и 9. Таким образом масло положительно влияет на цвет лица, выравнивает его тон и помогает приобрести сияние кожи. 

Также оно поддерживает кожу во время борьбы с воспалениями. То есть, облепиховое масло помогает бороться с такими кожными заболеваниями, как псориаз и экзема.

Масло облепихи и ягодное масло обладают омолаживающими свойствами, поскольку в них содержится много антиоксидантов. Они могут помочь при появлении пигментных пятен и темных пятен постакне. 

Как использовать?

Приобрести масла вы можете непосредственно в аптеках. Вы можете как комбинировать его с другими ухаживающими средствами, так и использовать в чистом виде. Наносится оно перед или вместе с увлажняющими кремами, но после сывороток и лосьонов.

Напомним, 

 

 

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