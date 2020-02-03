Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!
Статистика говорит: каждый второй украинец имеет проблемы с щитовидной железой.
Для этого вам нужно соблюдать баланс продуктов с йодом, клетчаткой, цинком, полезными витаминами. А также следует обратит внимание на постное мясо.
Продукты, богатые йодом
Стоит добавить такие продукты:
- Яйца
- Тыкву
- Семена кунжута
- Морепродукты
- Тунец
- Лосось
- Шампиньоны
Продукты, богатые клетчаткой
Клетчатка помогает регулировать метаболизм. Также продукты с высоким содержанием клетчатки помогают улучшить пищеварение и дают ощущение сытости.
Ищите клетчатку в таких продуктах:
- Коричневый рис
- Брокколи
- Яблоки
- Кукуруза
- Бобы
- Авокадо
- Чечевица
- Груша
Постное мясо
Постное мясо - отличное добавление к любому рациону питания. Особенно для тех, у кого наблюдаются проблемы с щитовидной железой.
В рацион нужно добавить:
- Курицу
- Телятину
- Индейку
- Кролика
Продукты, богатые витаминами
Витамины играют огромную роль в слаженной работе организма.
Обатите внимание на:
- Цитрусовые
- Злаки
- Рис
- Арахис
- Грибы
Продукты, богатые цинком
Ученые доказали: низкое содержание цинка в организме напрямую связано с проблемами женщин с их щитовидной железой. Поэтому рекомендуется в рацион добавить продукты, которые содержат много цинка.
Стоит обратить внимание на такие продукты:
- Баранина
- Имбирь
- Зеленый горошек
- Морепродукты
- Шпинат
Напомним,