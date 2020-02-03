Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!

3 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!
Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!
pixabay.com

Статистика говорит: каждый второй украинец имеет проблемы с щитовидной железой.

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Сегодня мы расскажем, как уберечь себя от ухудшения ситуации, а заодно и улучшить свое самочувствие в комплексе. 

Для этого вам нужно соблюдать баланс продуктов с йодом, клетчаткой, цинком, полезными витаминами. А также следует обратит внимание на постное мясо. 

Продукты, богатые йодом 

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Именно из-за дефицита йода мы обнаруживаем проблемы с щитовидной железой. Еда с высоким содержанием йода помогает поддерживать здоровье щитовидки, так как она стимулирует выработку тироксина.
Стоит добавить такие продукты:

  • Яйца
  • Тыкву
  • Семена кунжута
  • Морепродукты
  • Тунец
  • Лосось
  • Шампиньоны

Продукты, богатые клетчаткой 

Клетчатка помогает регулировать метаболизм. Также продукты с высоким содержанием клетчатки помогают улучшить пищеварение и дают ощущение сытости. 

Ищите клетчатку в таких продуктах: 

  • Коричневый рис
  • Брокколи
  • Яблоки
  • Кукуруза
  • Бобы
  • Авокадо
  • Чечевица
  • Груша

Постное мясо 

Постное мясо - отличное добавление к любому рациону питания. Особенно для тех, у кого наблюдаются проблемы с щитовидной железой. 

В рацион нужно добавить:

  • Курицу
  • Телятину
  • Индейку
  • Кролика

Продукты, богатые витаминами 

Витамины играют огромную роль в слаженной работе организма. 

Обатите внимание на: 

  • Цитрусовые
  • Злаки
  • Рис
  • Арахис
  • Грибы

Продукты, богатые цинком 

Ученые доказали: низкое содержание цинка в организме напрямую связано с проблемами женщин с их щитовидной железой. Поэтому рекомендуется в рацион добавить продукты, которые содержат много цинка.

Стоит обратить внимание на такие продукты:

  • Баранина
  • Имбирь
  • Зеленый горошек
  • Морепродукты
  • Шпинат

Напомним, 

 


 


 


 


 

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