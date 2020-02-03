Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!

Статистика говорит: каждый второй украинец имеет проблемы с щитовидной железой.

Сегодня мы расскажем, как уберечь себя от ухудшения ситуации, а заодно и улучшить свое самочувствие в комплексе.

Для этого вам нужно соблюдать баланс продуктов с йодом, клетчаткой, цинком, полезными витаминами. А также следует обратит внимание на постное мясо.

Продукты, богатые йодом

Яйца

Тыкву

Семена кунжута

Морепродукты

Тунец

Лосось

Шампиньоны

Именно из-за дефицита йода мы обнаруживаем проблемы с щитовидной железой. Еда с высоким содержанием йода помогает поддерживать здоровье щитовидки, так как она стимулирует выработку тироксина.Стоит добавить такие продукты:

Продукты, богатые клетчаткой

Клетчатка помогает регулировать метаболизм. Также продукты с высоким содержанием клетчатки помогают улучшить пищеварение и дают ощущение сытости.

Ищите клетчатку в таких продуктах:

Коричневый рис

Брокколи

Яблоки

Кукуруза

Бобы

Авокадо

Чечевица

Груша

Постное мясо

Постное мясо - отличное добавление к любому рациону питания. Особенно для тех, у кого наблюдаются проблемы с щитовидной железой.

В рацион нужно добавить:

Курицу

Телятину

Индейку

Кролика

Продукты, богатые витаминами

Витамины играют огромную роль в слаженной работе организма.

Обатите внимание на:

Цитрусовые

Злаки

Рис

Арахис

Грибы

Продукты, богатые цинком

Ученые доказали: низкое содержание цинка в организме напрямую связано с проблемами женщин с их щитовидной железой. Поэтому рекомендуется в рацион добавить продукты, которые содержат много цинка.

Стоит обратить внимание на такие продукты:

Баранина

Имбирь

Зеленый горошек

Морепродукты

Шпинат

Напомним,















