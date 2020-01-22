Продукты, которые провоцируют головную боль

Медики в Великобритании составили перечень популярных продуктов, которые способны вызывать головную боль у человека.

Наше самочувствие тесно связано с продуктами, которые мы употребляем в пищу.

Еще одно доказательство этого утверждения обнаружили британские специалисты. В ходе эксперимента ученые попросили людей, жалующихся на частые головные боли, отказаться от напитков, в составе которых есть кофеин (кофе, чая, кока-колы).

В результате 92% людей отметили через несколько месяцев, что дискомфорт в голове начал беспокоить их значительно реже!

Еще одним фактором, провоцирующим головные боли, исследователи назвали употребление аминокислоты тирамин. Она появляется в период созревания продуктов, насыщенных белками, например, различных сортов сыра.

Наконец, головные боли чаще возникают у людей, которые употребляют алкоголь, красное вино, виски, шампанское и пиво.

Напомним,