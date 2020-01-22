Продукты, которые провоцируют головную боль
Медики в Великобритании составили перечень популярных продуктов, которые способны вызывать головную боль у человека.
Наше самочувствие тесно связано с продуктами, которые мы употребляем в пищу.
В результате 92% людей отметили через несколько месяцев, что дискомфорт в голове начал беспокоить их значительно реже!
Еще одним фактором, провоцирующим головные боли, исследователи назвали употребление аминокислоты тирамин. Она появляется в период созревания продуктов, насыщенных белками, например, различных сортов сыра.
Наконец, головные боли чаще возникают у людей, которые употребляют алкоголь, красное вино, виски, шампанское и пиво.
Напомним,