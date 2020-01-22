Продукты, которые провоцируют головную боль

22 января 2020 14:30 Алла Лысак
Продукты, которые провоцируют головную боль
Продукты, которые провоцируют головную боль
pixabay.com

Медики в Великобритании составили перечень популярных продуктов, которые способны вызывать головную боль у человека.

Наше самочувствие тесно связано с продуктами, которые мы употребляем в пищу.

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Еще одно доказательство этого утверждения обнаружили британские специалисты. В ходе эксперимента ученые попросили людей, жалующихся на частые головные боли, отказаться от напитков, в составе которых есть кофеин (кофе, чая, кока-колы). 

В результате 92% людей отметили через несколько месяцев, что дискомфорт в голове начал беспокоить их значительно реже!

Еще одним фактором, провоцирующим головные боли, исследователи назвали употребление аминокислоты тирамин. Она появляется в период созревания продуктов, насыщенных белками, например, различных сортов сыра.  

Наконец, головные боли чаще возникают у людей, которые употребляют алкоголь, красное вино, виски, шампанское и пиво. 

Напомним,

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