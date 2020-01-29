Ухаживаем за кожей вокруг глаз: ТОП-3 важных совета

29 января 2020 20:21 Антонина Старовойт
Ухаживаем за кожей вокруг глаз: ТОП-3 важных совета
Ухаживаем за кожей вокруг глаз: ТОП-3 важных совета
pixabay.com

Хотите сохранить кожу вокруг глаз здоровой и увлажненной?

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Тогда вам срочно нужно прочесть три главных правила по уходу за этой проблемной зоной. 

Очищение 

Используйте средство для удаления макияжа максимально щадящее вашу кожу. Но ко всему этому оно должно качественно очищать кожу - иначе вы будете усердно тереть кожу для избавления от излишков косметики. Помните: никогда нельзя оставлять косметику на ночь.

Используйте крем по предназначению 

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Косметологи советуют обращать пристальное внимание к этой области начиная с 25 лет для замедления образования морщин. В этом возрасте достаточно будет использовать крем один раз вечером. После 30 увеличьте количество раз до двух в день. 

Правильное питание 

Чтобы продлить молодость кожи глаз, необходимо давать ей как можно больше витаминов. Наиболее важный – В2. Найти его вы можете в брокколи, грибах, курином мясе, пивных дрожжах, молочных продуктах.

Напомним, 

 

 

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