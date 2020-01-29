Ухаживаем за кожей вокруг глаз: ТОП-3 важных совета
Хотите сохранить кожу вокруг глаз здоровой и увлажненной?
Очищение
Используйте средство для удаления макияжа максимально щадящее вашу кожу. Но ко всему этому оно должно качественно очищать кожу - иначе вы будете усердно тереть кожу для избавления от излишков косметики. Помните: никогда нельзя оставлять косметику на ночь.
Используйте крем по предназначению
Правильное питание
Чтобы продлить молодость кожи глаз, необходимо давать ей как можно больше витаминов. Наиболее важный – В2. Найти его вы можете в брокколи, грибах, курином мясе, пивных дрожжах, молочных продуктах.
Напомним,
- Соломия Витвицкая удивила фанатов дерзким кожаным нарядом
- Продукты, которые провоцируют головную боль