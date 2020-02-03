Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

3 февраля 2020 06:00 Александр Кива
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!
Крепостная: актер Алексей Яровенко
пресс-служба

Третий сезон костюмированной драмы «Крепостная» выйдет только в 2021 году.

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Но поклонники так заинтригованы финалом второго сезона сериала Крепостная, что не могут успокоиться и забрасывают создателей сериала вопросами о будущем любимых героев.

— Такой успех «Крепостной» — приятный сюрприз, — рассказывает шоураннер проекта Тала Пристаецкая. — Мы надеялись, что историю полюбят, но не рассчитывали, что настолько. Однако по финалу второго сезона видно, что зрители были готовы к такому исходу событий. Костюмированная драма — это сложный проект с точки зрения организации и финансов, поэтому даже во время написания сценария мы уже понимали, что может быть в продолжении.

Всех, кого беспокоит судьба Косача, Тала предупреждает: воскрешения красавца Алексея (Алексей Яровенко) не будет! А вот Катерина Вербицкая (Екатерина Ковальчук), Павлина (Олеся Жураковская), Петр Червинский (Станислав Боклан), Лариса (Наталка Денисенко), Натали (Анна Сагайдачная), Назар (Тарас Цымбалюк) точно появятся в следующем сезоне. 

Несмотря на то что зрители и актеры «Крепостной» устроили флешмоб #жаданживи, Тала не спешит рассказывать о судьбе этого персонажа.

— В сериале будет много новых персонажей, — признается она. — Человек, вонзивший кинжал в грудь Жадана (Максим Радугин), сыграет очень важную роль в третьем сезоне. Более того — он перевернет представление о персонажах, которых мы, на первый взгляд, уже хорошо знаем.

Что касается второй умершей — Лидии Шефер, ответ также неоднозначный.

— Есть такая хорошая пословица: «Умерла — так умерла», — хитрит шоураннер. — Я более чем уверена, что Лидию Шефер мы увидим в третьем сезоне. Но воскреснет она или это будут воспоминания, пока не могу сказать. А вот история Натали Дорошенко будет очень интересная. Она станет совершенно другим человеком. После всего, что на нее свалилось, по-другому и быть не могло. Выйдет ли из монастыря — это уже другой вопрос.

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Если первый сезон «Крепостной» был о невозможности любви без свободы, второй — о неотвратимости возмездия (каждый, кто совершил зло, так или иначе будет наказан), то третий — о том, что тайна не умирает, даже если кажется, что ты ее надежно похоронил.

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