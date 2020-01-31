Наталка Денисенко: Даю сыну право выбора

Скоро актрису Наталку Денисенко можно будет увидеть в новом 12-серийном сериале «Сага» на телеканале «Украина»

Пробивная девушка

Расскажите о своей роли в сериале «Сага».

Это история обычной украинской семьи, которая охватывает шесть поколений и сто лет их борьбы за жизнь и свободу - им предстоит пережить репрессии, войну, Чернобыльскую трагедию и много чего еще. Моя Галя из тех людей с бизнес-хваткой и умением разрешить любую ситуацию, которые идут напролом и умеют извлекать выгоду из ничего. Она вытащила свою семью из бедности, и как это удавалось - ее не особо интересовало. Думаю, поэтому многие женщины будут осуждать мою героиню. Но некоторые наверняка узнают в ней себя и поймут, почему она так поступала.

Не было сомнений по поводу того, соглашаться ли на такую неоднозначную роль?

На тот момент у меня параллельно было несколько проектов, и я боялась, что не получится совместить графики. Но мою Галю играют еще две актрисы - разного возраста в разные периоды времени, так что все сложилось. Для меня было делом принципа сняться в «Саге», рассказывающей о столетней истории Украины, начиная с 20-х годов прошлого века и заканчивая нашим временем. Можно посадить ребенка перед телевизором, когда в эфире идет сериал, - получатся своего рода видео-уроки о том, как и чем жили люди в то время. Тем более, что все в картине показано правдиво. Прекрасно помню 90-е, когда приходилось выстаивать очередь, чтобы что-то купить, как маме на работе не платили денег, и мы ходили в магазин, где можно было получить зарплату товаром.

Осталось в том времени что-то, по чему ностальгируете?

У нас была съемка на рынке. Когда я зашла на локацию, увидела магнитофон и подумала: «Боже, у меня был похожий!». Это такая магия - кассеты… А еще недавно с девочками вспоминали, как это - на рынке мерить джинсы, стоя на картонке и закрываясь шторкой.

Сейчас вас можно встретить на рынке?

У меня такой насыщенный рабочий график, что каждую свободную минутку стараюсь посвятить семье. Хотя на рынок в любом случае не хожу. Супермаркет или доставка - это намного удобнее и экономит массу времени. Кстати, как-то в Барселоне попала на местный рынок. Он совсем не похож на наши - такой красивый и ухоженный, как музей.

Louis Vuitton - не предел мечтаний

Вас можно назвать шопоголиком?

В плане одежды - да. Муж (актер Андрей Фединчик. - Прим. ред.) постоянно удивляется: «Где ты нашла такую модную штуку? А почему мне такое не покупаешь?!». Правда, в моем гардеробе нет ничего слишком дорогого. Единственное - сумка Louis Vuitton, которую попросила купить Андрея и которой радовалась ровно три месяца. Сейчас она лежит где-то на полке, достаю ее лишь изредка. Это стало для меня наукой: не надо покупать дорогущие вещи известных брендов только для того, чтобы кто-то потом спросил: «Боже, что это? Chanel?!». Все-таки важнее человек, а не шмотки. Наоборот, горжусь, если в магазине нашла что-то очень качественное, но по демократичной цене. Мне важно, чтобы вещь отражала мой внутренний мир. Ну и ее качество, разумеется.

Конечно, слежу за модой. Знаю, что сейчас актуальны не джинсы-скинни, а мом, оверсайз и юбки плиссе. Что в тренде у мужчин, тоже в курсе. Андрей говорит: «Благодаря тебе я не смотрюсь как бомж». Потому что он любит хорошо выглядеть, но ходить на шопинг - нет.

У вас растет маленький сын. Что хотели бы ему дать такого, чего не было у вас?

Ощущение свободы. Чтобы он понимал: возможно все. Потому что мое поколение, например, увидело другую жизнь, только когда на экраны вышел сериал «Элен и ребята», и все тогда удивились: «А что, разве и так можно?!». Да, можно и так жить, и вот так - как угодно! Не обязательно заканчивать школу на отлично, селиться там, где не хочется, и т. д. Искоренять пережитки прошлого очень сложно - по своим родителям вижу. Когда мы уговариваем их отдохнуть за границей, отнекиваются: «Не надо, нам и здесь хорошо». Не хотят использовать жизнь на полную, потому что когда-то у них отняли это ощущение свободы. Поэтому я уважаю мнение сына. Если отказывается надеть синие кроссовки, хорошо - пусть будут какие-то другие. Ему чуть больше двух лет, но он уже имеет право выбирать. Я читала книги по детской психологии и знаю, как это важно - поощрять выбор.

Как его балуете?

Покупаем ему игрушки - абсолютно все, что хочет.

Вас тоже родители так баловали?

Конечно, но в меру своих возможностей. По крайней мере, всегда давали денет на мелкие расходы. И все же мы с подругой старались еще и подрабатывать. Как-то нарвали сирени и решили продавать у нас на центральной улице Чернигова в заброшенном киоске. К нам подошел мужчина и спрашивает: «Сколько стоит?» А мы так растерялись, что выпалили: «Нисколько! Это мы играем». В общем, ничего не продали, хотя планировали на вырученные деньги купить себе мороженое.

Еще помню, как подрабатывала у бабушек и дедушек. Вернее, это была не подработка, а поощрение: что-то им помогла - получила копеечку. Мне кажется, это очень полезно для детей, чтобы они понимали: ничто не достается просто так, нужно приложить усилия.

Назад, в Перл-Харбор

Вы играли героинь из разных исторических эпох. В какую еще хотелось бы попасть?

В 20-е годы прошлого века, например. Там есть особый шарм: женственные платья, каблучки, лодочки! И в 40-е в Америку. У меня даже есть фотосессия, сделанная лет семь назад, где я позирую возле самолетов в красном платье в горох. И у меня тоже кудряшки на голове, как у главной героини из фильма «Перл-Харбор». Все говорят, что очень органично смотрюсь в этом образе.

Я верю, что все мечты сбываются, поэтому подобная роль мне еще наверняка предстоит.

То есть вы фаталистка?

Скажем так: у меня сбывается все, что задумала.

Составляете свою карту желаний?

Как-то я этим интересовалась. Однако такого, чтобы она у меня где-то на видном месте висела, и я день и ночь смотрела на нее, не было. Просто знаю, чего хочу, иду к своей цели и добиваюсь желаемого.

Так было и с возвращением в форму после рождения ребенка?

Тут, мне кажется, важную роль сыграла генетика. Конечно, я старалась сбросить лишнее. Но как? Белого хлеба в моем рационе нет - разве что булочку могу съесть, да и то редко. Так что особо не в чем себе было отказывать. Очень хорошо в этом смысле помогает кормление грудью - живот сразу уходит. Андрюше было два с половиной месяца, когда в мой первый после родов съемочный день поставили эротическую сцену, где я голая встаю с кровати. Очень переживала, как буду выглядеть, а в итоге все получилось прекрасно.