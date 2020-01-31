Наталка Денисенко: Даю сыну право выбора
Скоро актрису Наталку Денисенко можно будет увидеть в новом 12-серийном сериале «Сага» на телеканале «Украина»
Пробивная девушка
Расскажите о своей роли в сериале «Сага».
Не было сомнений по поводу того, соглашаться ли на такую неоднозначную роль?
На тот момент у меня параллельно было несколько проектов, и я боялась, что не получится совместить графики. Но мою Галю играют еще две актрисы - разного возраста в разные периоды времени, так что все сложилось. Для меня было делом принципа сняться в «Саге», рассказывающей о столетней истории Украины, начиная с 20-х годов прошлого века и заканчивая нашим временем. Можно посадить ребенка перед телевизором, когда в эфире идет сериал, - получатся своего рода видео-уроки о том, как и чем жили люди в то время. Тем более, что все в картине показано правдиво. Прекрасно помню 90-е, когда приходилось выстаивать очередь, чтобы что-то купить, как маме на работе не платили денег, и мы ходили в магазин, где можно было получить зарплату товаром.
Осталось в том времени что-то, по чему ностальгируете?
У нас была съемка на рынке. Когда я зашла на локацию, увидела магнитофон и подумала: «Боже, у меня был похожий!». Это такая магия - кассеты… А еще недавно с девочками вспоминали, как это - на рынке мерить джинсы, стоя на картонке и закрываясь шторкой.
Сейчас вас можно встретить на рынке?
У меня такой насыщенный рабочий график, что каждую свободную минутку стараюсь посвятить семье. Хотя на рынок в любом случае не хожу. Супермаркет или доставка - это намного удобнее и экономит массу времени. Кстати, как-то в Барселоне попала на местный рынок. Он совсем не похож на наши - такой красивый и ухоженный, как музей.
Louis Vuitton - не предел мечтаний
Вас можно назвать шопоголиком?
В плане одежды - да. Муж (актер Андрей Фединчик. - Прим. ред.) постоянно удивляется: «Где ты нашла такую модную штуку? А почему мне такое не покупаешь?!». Правда, в моем гардеробе нет ничего слишком дорогого. Единственное - сумка Louis Vuitton, которую попросила купить Андрея и которой радовалась ровно три месяца. Сейчас она лежит где-то на полке, достаю ее лишь изредка. Это стало для меня наукой: не надо покупать дорогущие вещи известных брендов только для того, чтобы кто-то потом спросил: «Боже, что это? Chanel?!». Все-таки важнее человек, а не шмотки. Наоборот, горжусь, если в магазине нашла что-то очень качественное, но по демократичной цене. Мне важно, чтобы вещь отражала мой внутренний мир. Ну и ее качество, разумеется.
Конечно, слежу за модой. Знаю, что сейчас актуальны не джинсы-скинни, а мом, оверсайз и юбки плиссе. Что в тренде у мужчин, тоже в курсе. Андрей говорит: «Благодаря тебе я не смотрюсь как бомж». Потому что он любит хорошо выглядеть, но ходить на шопинг - нет.
У вас растет маленький сын. Что хотели бы ему дать такого, чего не было у вас?
Как его балуете?
Покупаем ему игрушки - абсолютно все, что хочет.
Вас тоже родители так баловали?
Конечно, но в меру своих возможностей. По крайней мере, всегда давали денет на мелкие расходы. И все же мы с подругой старались еще и подрабатывать. Как-то нарвали сирени и решили продавать у нас на центральной улице Чернигова в заброшенном киоске. К нам подошел мужчина и спрашивает: «Сколько стоит?» А мы так растерялись, что выпалили: «Нисколько! Это мы играем». В общем, ничего не продали, хотя планировали на вырученные деньги купить себе мороженое.
Еще помню, как подрабатывала у бабушек и дедушек. Вернее, это была не подработка, а поощрение: что-то им помогла - получила копеечку. Мне кажется, это очень полезно для детей, чтобы они понимали: ничто не достается просто так, нужно приложить усилия.
Назад, в Перл-Харбор
Вы играли героинь из разных исторических эпох. В какую еще хотелось бы попасть?
В 20-е годы прошлого века, например. Там есть особый шарм: женственные платья, каблучки, лодочки! И в 40-е в Америку. У меня даже есть фотосессия, сделанная лет семь назад, где я позирую возле самолетов в красном платье в горох. И у меня тоже кудряшки на голове, как у главной героини из фильма «Перл-Харбор». Все говорят, что очень органично смотрюсь в этом образе.
Я верю, что все мечты сбываются, поэтому подобная роль мне еще наверняка предстоит.
То есть вы фаталистка?
Скажем так: у меня сбывается все, что задумала.
Составляете свою карту желаний?
Как-то я этим интересовалась. Однако такого, чтобы она у меня где-то на видном месте висела, и я день и ночь смотрела на нее, не было. Просто знаю, чего хочу, иду к своей цели и добиваюсь желаемого.
Так было и с возвращением в форму после рождения ребенка?
Тут, мне кажется, важную роль сыграла генетика. Конечно, я старалась сбросить лишнее. Но как? Белого хлеба в моем рационе нет - разве что булочку могу съесть, да и то редко. Так что особо не в чем себе было отказывать. Очень хорошо в этом смысле помогает кормление грудью - живот сразу уходит. Андрюше было два с половиной месяца, когда в мой первый после родов съемочный день поставили эротическую сцену, где я голая встаю с кровати. Очень переживала, как буду выглядеть, а в итоге все получилось прекрасно.