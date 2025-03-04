Наталка Денисенко розповіла, як перетворюється на зубну фею для сина

4 березня 2025 11:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Наталка Денисенко розповіла, як перетворюється на зубну фею для сина
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Українська акторка Наталка Денисенко, яка зіграла одну з ролей у серіалі «Будиночок на щастя», поділилася корисним лайфхаком з усіма батьками.

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День зубної феї! Чули про таке? А це свято магії дитинства існує. І відзначають його в останній день зими – 28 лютого. Пам’ятаєте, як випав ваш перший молочний зуб і куди він подівся? Комусь батьки розповідали, що зубчик забере мишка. Але більшість вірили у щось більш неземне – в зубну фею. 

Як от, наприклад, семирічний син української акторки Наталки Денисенко, яку побачите на телеекрані вже зовсім скоро – з 31 березня у серіалі «Будиночок на щастя» на Новому каналі. 

Мій Андрійко вірить у зубну фею. Коли в нього випав перший зуб, то я підготувала величезний сюрприз – цілу коробку з багатьма подарунками. І написала, звісно, що це від зубної феї, – ділиться зірка кіно та серіалів. – Відтоді він щиро вірить у диво. Щоразу, коли випадає зубчик, син його береже. Бо знає, що зубна фея принесе подаруночок.

Наталка Денисенко з сином та чоловіком / Пресслужба Нового каналу

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Батьки, увага! А тепер цінний лайфхак від зіркової матусі.

У нас уже випало багато зубів, але точно ще не всі помінялися. Тому я взяла собі за правило: завжди вдома мати захований подаруночок. Якщо ввечері випаде зуб, то на ранок одразу можна покласти якийсь презент від зубної феї під подушку, – з усмішкою підсумовує Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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