Наталка Денисенко розповіла, як перетворюється на зубну фею для сина
Українська акторка Наталка Денисенко, яка зіграла одну з ролей у серіалі «Будиночок на щастя», поділилася корисним лайфхаком з усіма батьками.
Як от, наприклад, семирічний син української акторки Наталки Денисенко, яку побачите на телеекрані вже зовсім скоро – з 31 березня у серіалі «Будиночок на щастя» на Новому каналі.
Мій Андрійко вірить у зубну фею. Коли в нього випав перший зуб, то я підготувала величезний сюрприз – цілу коробку з багатьма подарунками. І написала, звісно, що це від зубної феї, – ділиться зірка кіно та серіалів. – Відтоді він щиро вірить у диво. Щоразу, коли випадає зубчик, син його береже. Бо знає, що зубна фея принесе подаруночок.
У нас уже випало багато зубів, але точно ще не всі помінялися. Тому я взяла собі за правило: завжди вдома мати захований подаруночок. Якщо ввечері випаде зуб, то на ранок одразу можна покласти якийсь презент від зубної феї під подушку, – з усмішкою підсумовує Наталка Денисенко.
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