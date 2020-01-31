Брэд Питт: это все неправда

«Золотой Глобус» за фильм «Однажды… в Голливуде» - второй в его актерской карьере - подоспел очень вовремя. Работа в последнее время стала едва ли не единственной радостью Брэда.

<подзаголовок>Один дома

Кажется, еще недавно у него была большая семья и приятные отцовские заботы - выбрать место отдыха всем шумным табором, организовать запоминающиеся дни рождения шести отпрыскам, выяснить, как у них обстоят дела в школе, и, в конце концов, отругать за то, что посреди дома вдруг оказался велосипед. Так он жил 12 лет, втихую мечтая о том, чтобы Анджелина хоть какое-то время не напрягала разговорами об очередной поездке в горячую точку и усыновлении еще одного ребенка, а дети - просьбами показать, рассказать, поиграть. И только когда разъехались с Энджи и он остался один в большом доме, оказалось, что именно то и была настоящая жизнь.

- Последние четыре года Брэд живет от одной встречи с детьми до другой, - рассказывают инсайдеры.

Джоли этим встречам препятствует как может. Не чаще раза в месяц, да и то после сдачи анализов, визита к психиатру и обязательно под присмотром представителя социальных служб - такой изящный способ мести бывшему супругу придумала сразу после расставания. Потом Брэду разрешили видеться с отпрысками без посторонних, дальше - через день и даже забирать их к себе.

Такие поблажки были отнюдь не доброй волей Анджелины. Ее адвокаты воевали за единоличную опеку над детьми и хотели вообще запретить им общаться с отцом. К счастью, суд Лос-Анджелеса решил по-другому: для нормального психического развития детям полезно общаться с обоими родителями. Поэтому Джоли обязали не препятствовать их встречам с Питтом и предоставить ему номера телефонов всех шестерых, чтобы мог им звонить в любое время суток. И пригрозили: в случае несоблюдения вышеперечисленных условий будет не только сокращено ее собственное время общения с детьми - первичную опеку над ними передадут Брэду.

Энджи ничего не оставалось, как принять условия игры. Но у нее был запасной план, которым она воспользовалась.

<подзаголовок>Украденное Рождество

<текст>План прост: если она не может запретить Брэду свидания с детьми, значит, должна сделать так, чтобы они сами этого не хотели. Отчасти ей это удалось - настроить против него приемных (усыновленных, кстати, Питтом). Они благополучно испортили папочке его последний день рождения: поздравить актера с 56-летием приехали только 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.

- Брэд очень расстроился, - рассказывали после этого люди из его ближайшего окружения. - Он не хотел устраивать шумное торжество и мечтал об одном - провести этот день в кругу ребят.

Большие надежды Питт возлагал на Рождество. По информации инсайдеров, он планировал устроить праздничный ужин, подбирал для отпрысков какие-то особенные подарки, которые их порадовали бы, и продумывал, как совместное времяпровождения сделать веселым и незабываемым. Но делать сюрпризы было не для кого: Джоли не отпустила к нему никого под благовидным предлогом, что в этот день семья должна быть вместе, а не разделяться - скрасить одиночество отца, по обыкновению, хотели только родные дети.

Питт был просто разбит. Говорят, он рассчитывал, что в такой особенный день удастся наладить отношения со старшим сыном. Мэддокс не общается с ним уже почти четыре года - с того самого эпизода в самолете, когда во время ссоры родителей вступился за Энджи, а Брэд якобы его ударил. Еще Питт страшно хотел увидеть свою любимицу Шайло, судьбой которой очень обеспокоен, - в отличие от Анджелины он не в восторге от того, что дочка решила сменить пол.

Примет ли он в ответ какие-то меры, не ясно. А вот мама актера, 79-летняя Этта, полна решимости встретиться с бывшей невесткой и устроить ей разнос из-за того, что настраивает детей против Брэда и наговаривает на него.

<подзаголовок>Виноват, исправлюсь

<текст>Почему Джоли никак не успокоится даже после официального развода и постановления суда, давшего им равную опеку над детьми? Потому что, если верить инсайдерской информации, считает Брэда виноватым в расставании и не может простить то, что «разрушил их семью». А именно - заставил выйти за него замуж, хотя Энджи не хотела связывать себя узами брака. И был против того, что возила детей в опасные точки мира, чтобы «знакомить их с разными народами, языками и опытом».

Эти обвинения Брэд не принимает (например, визит детей в лагерь иранских, а позже - сирийских беженцев считает «лишением стабильности», а не необходимым жизненным опытом отпрысков). Хотя не отрицает, что приложил руку к разводу:

- Начиная с 90-х я, пожалуй, не припомню периода, когда бы не пил. Причем напивался в хлам. Часто под воздействием алкоголя становился агрессивным. Анджелина терпела это, пока у нее хватало сил, но так не могло длиться вечно.

По словам Питта, пьянки и марихуана остались в прошлом. На это ушло полтора года - все это время он регулярно посещал общество анонимных алкоголиков и семейного психотерапевта, где смог «разоблачить свои самые уродливые стороны». И наконец-то почувствовал себя свободным от пагубных привычек, да и вообще - снова научился испытывать эмоции. По его словам, даже «сровнял с землей собственную винокурню» в шато Мираваль, что на юге Франции. Впрочем, скорее всего Брэд имеет в виду временную остановку работы винодельни. Имение с виноградниками общей площадью 200 га было приобретено им с Джоли в 2011 году за $60 млн и стало камнем преткновения во время бракоразводного процесса, когда супруги начали делить имущество.

<подзаголовок>Причем здесь мама?

<текст>После расставания звездной пары репортеры усилили наблюдение за Питтом - буквально держали его на мушке, чтобы не пропустить новый роман. А лучше - романы: как после таких скандальных разборок с благоверной не пуститься во все тяжкие?

Со стороны именно так все и выглядело. С завидной регулярностью таблоиды писали, что у Питта «появилась новая пассия». Он демонстрировал разносторонние вкусы: профессор Массачусетского технологического института Нери Оксман и ювелирный дизайнер Сат Хари Халса, актрисы Алия Шоукат, Элла Пурнелл, Маргарет Куэлли и даже Шарлиз Терон. Блондинки и брюнетки, 22-летние и 45-летние, умные и… просто красивые. С одной флиртовал на съемочной площадке, с другой - ворковал в ресторане, третью водил в художественную галерею и на шоу американского комика.

- Я не стараюсь изо всех сил избежать отношений, но и не гонюсь за ними. Не знаю, со сколькими женщинами, по версии СМИ, встречался последние два или три года, потому что уже много лет не читаю новости о себе. Однако ни одна из новостей не является правдой, - уверяет актер.

На церемонии вручения «Золотого глобуса» Питт пошутил со сцены по поводу своей «любвеобильности»:

- Хотел привести сюда маму, но вовремя вспомнил, что каждую женщину, рядом с которой встану, записывают мне в возлюбленные. Вышло бы неловко.

<подзаголовок>За соседними столиками

<текст>Шутку все оценили. Особенно сидящая в зале Дженнифер Энистон, которая в этом месте начала улыбаться.

У нее были причины. После того как распался союз Джоли и Питта, таблоиды едва ли не делали ставки: сойдутся Брэд и Джен, прожившие когда-то в браке 7 лет, или нет. По информации вездесущих инсайдеров, это неизбежно, ведь экс-супруги в последнее время очень сблизились и договорились больше не вспоминать о прошлом - после того как Питт покаялся за то, что бросил Энистон, и попросил у нее прощения. В июне они оба были приглашены в Рим на уик-энд к Джорджу и Амаль Клуни (не двойное ли свидание?). В декабре Брэд явился на предрождественскую вечеринку Дженнифер (хотя раньше эти двое обходили друг друга десятой дорогой) и якобы ушел оттуда одним из последних. Во всем этом таблоиды видели сплошные намеки…

Неудивительно, что репортеры с нетерпением ждали встречи Дженнифер Энистон и Брэда Питта на «Золотом глобусе». Увы, на красной дорожке те не пересеклись - все было организовано таким образом, что даже теоретически этого не могло произойти. Общие официальные снимки пока тоже не появились. Разве что на кадрах трансляции из зала Beverly Hilton можно заметить, что их разделяла уже куда меньшая дистанция, чем обычно, - они сидели за соседними столиками.

В общем, по-прежнему не ясно, что у Питта с личной жизнью и как будут в дальнейшем строиться его отношения с детьми. Одно можно сказать точно - решать актерские задачки у него получается намного лучше, чем жизненные, - «Золотой Глобус» тому подтверждение. И рекламный контракт с Brioni - тоже. Владельцы модного дома считают, что Брэд как никто заслужил быть лицом рекламной кампании, приуроченной к 75-летию знаменитого итальянского бренда.

А женщины - они никуда не денутся. Тем более теперь он совершенно свободен…