Вика Смеюха из НеАнгелов на обложке Теленедели: Терпеть уже не буду

Эксклюзив 24 ноября 2021 10:38 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вика Смеюха из НеАнгелов на обложке Теленедели: Терпеть уже не буду
Вика Смеюха из НеАнгелов на обложке Теленедели: Терпеть уже не буду
пресс-служба артиста

24 ноября в продажу поступил свежий номер журнала «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ». На обложке — певица Вика Смеюха (VIKTORIA).

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В марте дуэт «НеАнгелы» прекратил свое существование, и Виктория Смеюха начала не просто сольную карьеру – по сути, вообще новую жизнь: слишком тяжелыми для нее были 15 лет сотрудничества с напарницей. И тут неожиданно разразился скандал…

Поводом для него стало видео, которое Виктория выложила в своем Instagram: она отрезает кусок от большого торта с портретом Cлавы Каминской. Под фото – подпись: «Оказалось, слава не такая уж горькая, как мне казалось 15 лет. Она приторно-сладкая. Я – VIKTORIA, победа. Самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без вас, мои люди, видящих все без подсказок, понимающих без слов, поддерживающих и вселяющих силы идти дальше. От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось». 

Эта ситуация задела Славу и ее поклонников – она тут же написала ответ: «Ножом Вика разрезала не меня, а любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет, и это ее «спасибо» команде». 

На этом история не закончилась: в скандал оказались втянутыми даже родственники Вики. Так что самое время разобраться, что же произошло на самом деле.

Вика, с чего все началось?

Мои поклонники следят за тем, что происходит в моей жизни, и очень за меня переживают. Когда они увидели фрагмент видео AC/DC у Славы в Instagram и почитали под ним комментарии, расстроились (многие фолловеры шутили, что одна из певиц на видео, очень активно танцующая и жестикулирующая, похожа на Вику. – Прим. ред.).  И решили меня поддержать очень оригинальным способом – прислав торт со Славиным портретом. Это было очень неожиданно. И приятно – такой яркий вкусный подарок. Я не собиралась из этого делать хайп – это вообще не моя история. Хотелось просто  поблагодарить поклонников, поэтому сняла шуточное видео. Представить себе не могла, что оно вызовет столько негатива...

Полную версию большого откровенного интервью читайте в свежем номере журнала «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» и совсем скоро на tv.ua.

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