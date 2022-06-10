Коля Серга розкрив усю правду про листування з Регіною Тодоренко

10 июня 2022 14:03 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Коля Серга розкрив усю правду про листування з Регіною Тодоренко
Співак Коля Серга
instagram.com/thekolya

Коля Серга розповів, чому відкрито звернувся до Регіни Тодоренко. Приводом листування стала смерть колишнього хлопця ведучої, але у відповідь вона зробила так, що співак уже не міг промовчати.

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В Одесі, як і в багатьох містах України, уже були артобстріли та є загиблі. Шоумен Коля Серга зараз перебуває в рідному місті й пояснив команді «Зіркового шляху», чому одного разу написав Регіні Тодоренко, яка теж народилася в Одесі.

Мого друга, який колись зустрічався з Регіною Тодоренко, убили в Бучі, – розповів Коля Серга. – Вистрілили в потилицю, хоча Алік не був військовим. Він вийшов із підвалу і його просто так убили.

Співак зізнався, що його це дуже зачепило. Поготів буквально за місяць до війни він почав розшукувати контакти друга, тому що вони довгий час не бачились один з одним.

Алік був дуже світлою, чудовою людиною. І коли я дізнався, що його більше немає, мене це вибило... Я записав сторіз і був злий на Регіну, яка ніяк не відреагувала, – прокоментував цю ситуацію співак.

Співак Коля Серга / instagram.com/thekolya

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Ведуча відповіла йому й запитала: «Чи правда, що Алік помер? У нього хтось залишився?» Співак відповів, що залишилися дружина та дочка.

Наступного дня, за словами гостя програми «Зірковий шлях», Регіна виклала їхнє листування, але в ньому не було повідомлень співака, тільки її смс. І написала: «Людина піариться на мені».

А в мене залишилися всі повідомлення! Я виклав скріншот листування й написав:

Нічого не коментуватиму, просто подивіться, як воно було», – поділився співак. – Але однаково ця ситуація мене зсередини розбурхувала, я розумів, що с*ка! С*ка ж! Ну як так можна?! Одна справа, коли ти просто людина, яка емігрувала до Росії й залишилася там жити. Але ти – селебріті, на тебе дивляться люди, вони тобі довіряють.

Коля Серга зізнався в інтерв'ю для каналу «Україна», що навіть не думав виносити цю історію на обговорення, але коли Регіна Тодоренко вирішила збезчестити його за спиною, він не став мовчати й розказав усю правду.

Нагадаємо,

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