Наталія Фаліон розповіла, як пережила смерть другого чоловіка від коронавірусу

10 июня 2022 12:00 Туренко Андрей
Наталія Фаліон розповіла, як пережила смерть другого чоловіка від коронавірусу
Співачка Наталія Фаліон
пресс-служба канала Украина

Співачка Наталія Фаліон розповіла, як жінкам впоратися з втратою коханого.

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Солістка ансамблю «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон перехворіла на ковід. За словами жінки, вона себе зараз добре почуває, хоча нюх вже не такий гострий, як раніше. 

Нажаль пандемія забрала життя коханого чоловіка Наталії.

Дуже важко, коли тебе залишає людина, до якої ти нарешті звикла, з якою почувалася захищеною, як ніколи. Як щастя пропало. Але я вже втратила сина, я цю втрату дуже болісно пережила, і втрату коханого теж. Жінки дуже сильні, чоловіки ще позаздрять, ми завжди стаємо на ноги. Ми не ламаємося, лише можемо трішки зігнутися. Ніколи сумувати, є обов’язок життєвий, люди, які на тебе дивляться, на твої біль і радість. Нехай бачать тебе радісною, а біль залишиться для подушки, для ночі, коли ти сама, думки повертають тебе до щасливих і тяжких днів, - говорить артистка журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Співачка Наталія Фаліон / instagram.com/nataliafalion

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Фаліон зізналася, що колишня дружина чоловіка не приїхала попрощатися з ним.

Не приїхали, я запрошувала, сказала, що не кусаюся. Приїжджала сестра чоловіка, ми потоваришували, зідзвонюємося щодня. Вона з Харкова, розповідає про події, я хвилююся, адже це частина мого життя, але що поробиш - кожному своє, - говорить співачка.

Наталія дала кілька порад тим жінкам, які втратили коханого.

Не треба заглиблюватися, копирсатися у душі, ставити Богу питання: у чому я винна? Чому так сталося? А, як би було по-інакшому? Мозок не має відповіді на ці питання, і починає тебе руйнувати. Просто перегорніть ту сторінку і пригадуйте тільки хороше, адже і того могло не бути. Багато хто прожив без щасливих днів. А, якщо Бог тобі дав гарні, щасливі дні, згадуй їх, вони повинні робити тебе сильнішою, а не слабшою. Треба вміти себе організувати. Відганяти такі думки, переключатися. Як тільки починаю відчувати, що темна хвиля зсередини накатує, я можу поплакати, але це хвилина-п’ять. Я кажу сама собі: «Наталіє, поплакала, випустила негатив, а тепер на позитив». Слухаю свої пісні, і думаю, невже це я написала? І продовжую жити, і всіх закликаю, робіть так, як я. Складно бути сильною, і я б хотіла замкнутися у депресії, але думаю, чогось ти залишилась на цьому світі, значить ти маєш щось робити, хтось на це чекає, - говорить Наталія.

Співачка Наталія Фаліон / instagram.com/nataliafalion

Нагадаємо, 

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