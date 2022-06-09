У чому користь гречаної крупи і чим замінити її у період тривалого дефіциту – поради дієтологині
Дієтологи запевняють – любов українців до гречки виникла не просто так. Це надкорисний продукт, який містить величезну кількість вітамінів та мікроелементів.
За підрахунком експертів, щороку українці споживають близько 140 тисяч тонн гречаної крупи. При цьому в Україні вирощується лише половина, решта – імпортувалась з росії. Тепер і її не стало, і припало це на період кінця сезону. Тож лише в вересні буде новий врожай гречки. Але коштуватиме вона дорожче, ніж зазвичай.
Гречка – це універсальний продукт, який містить всі корисні речовини, які частково є в вівсянці, пшоні, рисі, булгурі, сочевиці тощо. В гречці є складні вуглеводи, речовини, які мають протизапальну дію, які багаті магнієм, калієм, а ще ліпотропні речовини, які допомагають вивести з організму все зайве, навіть шкідливий холестерин, – коментує дієтологиня.
Але скільки б користі не було в цьому продукті, ситуація на поличках магазинів вказує на те, що певний час українцям треба буде заміняти диво-кашу чимось іншим. Оксана Скиталінська запевняє – вихід є.
Якщо є можливість придбати гречку – беріть, скільки б вона не коштувала, і робіть з неї основу каші, додаючи інші крупи. Тобто робіть мікси. Змішувати можна все: рис, булгур, вівсянку, сочевицю, нут, пшоно, – радить експертка. – Якщо все ж таки не маєте змоги придбати гречку – замініть її вівсянкою. Ця каша максимально приближена до гречки за корисністю. На друге місце я б поставила пшоно, адже воно ціле – не оброблене, а отже містить немало поживних елементів.
Крім того, доповнити вітамінну тарілку дієтологиня радить іншими вітчизняними продуктами: буряком, морквою, зеленню та яйцями, приготованими будь-яким чином. Не менш корисним замінником круп є картопля, особливо варена в мундирах або запечена з травами, доповнити її можна квашеними овочами та оселедцем. Такі страви матимуть лише позитивний вплив на ваше здоров’я.