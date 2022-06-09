У чому користь гречаної крупи і чим замінити її у період тривалого дефіциту – поради дієтологині

У чому користь гречаної крупи і чим замінити її у період тривалого дефіциту – поради дієтологині

Дієтологи запевняють – любов українців до гречки виникла не просто так. Це надкорисний продукт, який містить величезну кількість вітамінів та мікроелементів.

Дієтологиня Оксана Скиталінська завітала у студію програмі «Ранок з Україною» каналу «Україна», яка виходить у будні о 8:30 в ефірі «Індиго TV». Під час інформативної розмови з ведучими Лілією Ребрик і Славою Дьоміним експертка розповіла про користь гречаної крупи і дала поради, чим замінити її у період тривалого дефіциту.

За підрахунком експертів, щороку українці споживають близько 140 тисяч тонн гречаної крупи. При цьому в Україні вирощується лише половина, решта – імпортувалась з росії. Тепер і її не стало, і припало це на період кінця сезону. Тож лише в вересні буде новий врожай гречки. Але коштуватиме вона дорожче, ніж зазвичай.

Гречка – це універсальний продукт, який містить всі корисні речовини, які частково є в вівсянці, пшоні, рисі, булгурі, сочевиці тощо. В гречці є складні вуглеводи, речовини, які мають протизапальну дію, які багаті магнієм, калієм, а ще ліпотропні речовини, які допомагають вивести з організму все зайве, навіть шкідливий холестерин, – коментує дієтологиня.

Але скільки б користі не було в цьому продукті, ситуація на поличках магазинів вказує на те, що певний час українцям треба буде заміняти диво-кашу чимось іншим. Оксана Скиталінська запевняє – вихід є.

Якщо є можливість придбати гречку – беріть, скільки б вона не коштувала, і робіть з неї основу каші, додаючи інші крупи. Тобто робіть мікси. Змішувати можна все: рис, булгур, вівсянку, сочевицю, нут, пшоно, – радить експертка. – Якщо все ж таки не маєте змоги придбати гречку – замініть її вівсянкою. Ця каша максимально приближена до гречки за корисністю. На друге місце я б поставила пшоно, адже воно ціле – не оброблене, а отже містить немало поживних елементів.

Крім того, доповнити вітамінну тарілку дієтологиня радить іншими вітчизняними продуктами: буряком, морквою, зеленню та яйцями, приготованими будь-яким чином. Не менш корисним замінником круп є картопля, особливо варена в мундирах або запечена з травами, доповнити її можна квашеними овочами та оселедцем. Такі страви матимуть лише позитивний вплив на ваше здоров’я.