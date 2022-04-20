Коля Серга зізнався, чи готовий він вистрілити в противника
20 апреля 2022 12:08
Співак Коля Серга
instagram.com/thekolya
Співак, музикант і ведучий Коля Серга зізнався, чим дивують його українські захисники і чи готовий він до серйозних протистоянь з ворогом.
Коля Серга з перших днів війни поповнив лави ЗСУ. За цей час артист встиг побачити чимало, проте зізнається – будь-які виклики долі Україна зможе пережити завдяки надзвичайним людям, які готові стояти за рідну землю.
У нашій частині дуже багато добровольців, тут є і бізнесмени, і держслужбовці, і далекобійники… неймовірна кількість людей різних національностей: молдавани, болгари, турки, тощо. Всіх нас об’єднує любов до України. Навіть той, хто тут не народився, готовий померти за цю країну! Справжнього українця показує те, що ти готовий зробити, а не лише те, що можеш сказати, – коментує Коля Серга в ефірі програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна».
Співак Коля Серга / instagram.com/thekolya
Головним пунктиком вагання був саме той, чи зможу я стріляти? Але я розумів, що йду в лави ЗСУ і маю взяти в руки зброю, а це означає, що повинен воювати. Та чим глибше я перебуваю в цих подіях, тим більше розумію, що я готовий! – поділився Коля.
Нагадаємо,