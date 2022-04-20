Коля Серга зізнався, чи готовий він вистрілити в противника Туренко Андрей

Співак Коля Серга instagram.com/thekolya

Співак, музикант і ведучий Коля Серга зізнався, чим дивують його українські захисники і чи готовий він до серйозних протистоянь з ворогом.