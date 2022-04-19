Зірка Супермоделі по-українськи Віка Маремуха вагітна первістком

Учасниця модельного реаліті Нового каналу «Супермодель по-українськи» Віка Маремуха чекає на дитину від свого чоловіка-француза Луї.

Влітку минулого року фіналістка другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» Віка Маремуха несподівано для всіх вийшла заміж за француза Луї.

А тепер поділилася ще однією важливою новиною — подружжя чекає на первістка!

Ми хотіли поділитися новиною раніше, але боялися, що це буде наразі недоречно. Та коли почала повідомляти друзям, то кожен казав: «Це найкраща новина за час війни». І я подумала, що, можливо, підніму усім настрій хоч на деякий час, — зізналася Віка. — Ой, скільки всього мені ще хочеться розказати!

Віка Маремуха з чоловіком / пресс-служба Нового канала

У Віки та Луї — відкритий шлюб. Вони живуть у різних квартирах і дозволяють собі вступати в інтимні стосунки з іншими партнерами. Але на дитину, на думку моделі, це негативно не вплине.

Ми створили міцний партнерський союз, де не лише кохані люди одне одному. Ми друзі. Ми підтримка. Ми будуємо щось більше, ніж просто сім’ю. Це так круто, тому що ми одне одному довіряємо, — зазначила фіналістка модельного реаліті в інтерв’ю DOROTYE.

Наразі подружжя перебуває в Таїланді, куди вони полетіли ще до початку повномасштабного наступу росії на Україну. Але народити первістка хоче на Батьківщині Віки — вільній та мирній.

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