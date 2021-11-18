Звезду Супермодели по-украински Викторию Маремуху обокрали накануне дня рождения

18 ноября 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезду Супермодели по-украински Викторию Маремуху обокрали накануне дня рождения
Модель и блогер Виктория Маремуха
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Виктория Маремуха поделилась, что ее спас любимый-француз, а затем устроил грандиозный сюрприз.

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Блогер, телеведущая и участница проекта «Супермодель по-украински» Виктория Маремуха известна своим позитивом и открытостью. Но и у такой вечно улыбающейся девушки случаются кризисные моменты. 

Об одном из таких она рассказала во время съемок шоу «Хто зверху?» Форс-мажор, из которого ее спас муж-француз Луи, произошел за день до торжественного события.

У меня украли телефон накануне дня рождения! – делится Вика. – Удалось вычислить вора, поскольку он был водителем такси. Мы вышли с ним на связь, договорились, что он за вознаграждение вернет телефон. В конце концов тот кормил нас «завтраками», а я понимала, что друзья просто не смогут поздравить меня! Ничем хорошим это не закончилось, мужчина просто исчез. У меня был реальный стресс, даже паническая атака. Спас меня мой Луи. Мало того, что он купил новый телефон, так еще и отправил меня с подругой в SPA. Потом предложил зайти домой на ужин с ней вдвоем. Открыв дверь, я увидела, что собрались все мои близкие друзья. Это был невероятный сюрприз! Луи забрался в мой компьютер, нашел контакты тех, кого знал. Они «подтянули» других, и тогда уже большой компанией устроили мне праздничную вечеринку!

Виктория Маремуха с любимым / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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