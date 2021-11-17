Эксы 3 сезон 10 выпуск: кто покинул шоу 16.11.2021

16 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 10 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 16.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

В реалити Нового канала «Эксы» снова одна пара заменила другую. Джокеры не заканчиваются! В десятом эпизоде проекта об отношениях и правилах жизни «Эксы» испытывали «машину времени».

Пары вспомнили о прошлом, поговорили о реальности и заглянули в будущее.

Десятую неделю посвятили страху неопределенности будущего, – говорит ведущая реалити Наталья Ежова. – Проговорили, чего боятся пары, и вообще, как видят свою жизнь дальше. Эпизод был богат экспериментами. Мы устроили участникам настоящий рождественский праздник посреди лета и осуществили их детские мечты. На другом испытании пары прошли все трудности беременности и даже попробовали себя в роли родителей новорожденного. А еще эксы состарились вместе! С помощью специального грима они превратились в бабушек и дедушек и сходили на романтические свидания.

Если вы думаете, что «джокеры» третьего сезона закончились, это не так. «Новенькими» в этом эпизоде стали Вика и Алексей. Она – мама в декрете, которая занимается своим сыном и общей с парнем дочерью. А он нигде не работает и менять ничего не собирается.

Мы не в браке, потому что жизненная позиция Леши – быть холостяком, – говорит девушка. – Наши отношения – это невесть что и с боку бантик. Мы не можем поговорить и решить даже какой-нибудь элементарный вопрос без криков, нецензурных слов и ссор. Но у меня уже есть ребенок, который растет без отца. Я хочу, чтобы у дочери была полноценная семья. Надеемся, что проект поможет в этом.

Вика и Леша / пресс-служба Нового канала

Самой неудачной неделя оказалась для Илоны и Егора. Почти на каждом испытании пара выясняла отношения. Егор даже заявил, что Илона его уже достала, и он ее ненавидит. Девушка призналась, что в такой атмосфере в паре не хочет беременеть от парня. Несмотря на оскорбительные слова, участникам удалось остыть и прийти к согласию. Они не хотели покидать проект, пообещали сделать выводы и усерднее работать над отношениями.

Эта неделя показала мне, что в паре Илоны и Егора будущее непонятно. Чтобы разобраться, есть ли оно, я проголосовал против другой пары, попавшей в номинацию, – Алины и Влада, – подытожил ведущий Александр Педан.

Несмотря на то, что Алина и Влад продержались на «Эксах» всего две недели, им удалось сохранить отношения.

После проекта в жизни, казалось бы, особо ничего не изменилось. Но отношение друг к другу стало гораздо лучше, – эксклюзивно делится с Новым каналом Алина. – Мы больше ценим друг друга, больше разговариваем и слышим. В реалити увидели, что наша проблема не уникальна и, главное, не критична. У каждой пары есть свои вопросы и болевые точки, и это нормально. А невозможного для решения нет. Мы рады, что нам удалось справиться со своими проблемами. Сейчас продолжаем работать над нашими отношениями. Мы вместе, и это самое главное.

Алина и Влад / пресс-служба Нового канала

Напомним,