Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск от 16.11.2021

16 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск от 16.11.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 10 выпуск от 16.11.2021
пресс-служба Нового канала

16 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск проекта Эксы-3. 10 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 10 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В десятом выпуске проекта пары заглянут в будущее. Они поговорят о семейной жизни, детях, будничных проблемах и обязанностях и даже состарятся вместе. У зрителей, действительно, появится возможность не только представить, но и увидеть, как пары будут выглядеть бабушками и дедушками. По результатам недели, одни эксы покинут проект. Кто это будет?

10 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 16 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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