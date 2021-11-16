Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск от 16.11.2021
16 ноября 2021 06:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 10 выпуск от 16.11.2021
пресс-служба Нового канала
16 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск проекта Эксы-3. 10 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 10 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В десятом выпуске проекта пары заглянут в будущее. Они поговорят о семейной жизни, детях, будничных проблемах и обязанностях и даже состарятся вместе. У зрителей, действительно, появится возможность не только представить, но и увидеть, как пары будут выглядеть бабушками и дедушками. По результатам недели, одни эксы покинут проект. Кто это будет?
10 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 16 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.