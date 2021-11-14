Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн (эфир от 14.11.2021)
14 ноября 2021 15:30
Юлия Туренко
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)
пресс-служба канала 1+1
14 ноября на канале 1+1 и на сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 2 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите во 2 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон
: В продолжении тревел-шоу телеведущий покажет новые места для поездок на карте родной страны. Как признается Дмитрий Комаров, в своем проекте он покажет зрителям места, которые с удовольствием посещает сам. И на этот раз сосредоточится не только на локациях, а на уникальных вещах, которые можно попробовать только в Украине. В новых выпусках зрители увидят отдых на любой вкус и кошелек – от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье.
2 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон смотрите в 17:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.