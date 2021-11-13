Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 3 выпуск смотреть онлайн от 13.11.2021

13 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 3 выпуск смотреть онлайн от 13.11.2021
Мир наизнанку-13: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
пресс-служба канала 1+1

13 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 3 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске программы Мир наизнанку-13: В Эквадоре команда «Мира наизнанку» пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-ых, попытается войти на действующий вулкан, а также в лучших традициях программы познакомиться с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно.

3 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите 13 ноября в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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