Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)
13 июня 2021 00:30
Юлия Туренко
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)
пресс-служба
13 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. 6 выпуск программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 6 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
: Впервые телепутешественник отправится исследовать не далекие экзотические уголки мира, а свою родную Украину. Используя свой фирменный стиль и огромный опыт путешествий, Дмитрий Комаров покажет Украину такой, какой ее не видел еще никто. Активный отдых, экстрим и самые необычные мета – только уже не в далеких странах, а на родной земле.
6 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите 13 июня в 10:50 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.