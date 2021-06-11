Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: ведущий покажет, как добывают "белое золото" Карпат

В финальной серии сезона шоу «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» Дмитрий Комаров станет пастухом, узнает древние традиции гуцулов-сыроваров и раскроет секреты производства эксклюзивных карпатских сыров.

13 июня в 10.50 на «1+1» выйдет новый выпуск «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим , в котором главный путешественник страны покажет самый загадочный и самобытный регион Украины – Карпаты – и узнает, как добывают украинское «белое золото».

Началось путешествие Дмитрия Комарова с самого высокогорного города Украины – Рахова. Казалось бы, неприметный городок на самом деле имеет много уникальных особенностей. Кроме того, что он расположен выше любого другого населенного пункта Украины, здесь еще и самый большой перепад высот: самая низкая улица расположена на высоте 400 метров, а самая высокая – на 1200 метров над уровнем моря.

Дмитрий Комаров покажет, как добывают "белое золото" Карпат / пресс-служба канала 1+1

Но о главной особенности говорит неприметный символ, расположенный на обочине дороге недалеко от Рахова. Это стела, обозначающая, что здесь находится географический центр Европы. Более 130 лет назад географы Австро-Венгрии взяли все крайние точки Европы, включая острова, и провели линии. Точкой, где эти линии пересеклись, стал поселок Деловое в Закарпатской области. Несмотря на то, что на звание «центра Европы» претендует несколько городов в зависимости от методов расчета, «украинский» центр является особенным: люди верят, что он исполняет желания. Поэтому бросают здесь на удачу монетки и, дотрагиваясь до «пупа Европы», обязательно загадывают желания.

Отсюда Дмитрий Комаров отправится высоко в горы, чтобы найти украинское «белое золото» и познакомиться с культурой гуцулов. Добраться к «месторождению белого золота» непросто. Нужно преодолеть сложные карпатские дороги. Это возможно сделать только пешком, на лошадях, местных вездеходах или на багги. Многие назовут эти места бездорожьем, но на самом деле именно так выглядит обычная сельская дорога в Карпатах. Команда «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» отправится в горы на багги и покажет, что такое «карпатский экстрим».

Хочу обозначить важный момент для всех, кто захочет приехать в Карпаты и покататься на багги или в джип-тур. Уточняйте у организаторов, путешествие будет по дорогам или нет. Ни в коем случае нельзя ездить по заповедной территории, нельзя портить те места, где не ездят машины. Обычных сельских дорог в лесу вам будет более чем достаточно, чтобы получить незабываемые впечатления, - говорит Дмитрий Комаров.

Дороги здесь – еще не самое страшное. В случае аварии на местных мостах, машинам необходимо проезжать горные реки вброд либо ехать в объезд. Дмитрий Комаров со съемочной группой стал свидетелем ситуации, когда под лесовозом сломался мост. Команде пришлось преодолевать реку вброд.

Дмитрий Комаров покажет, как добывают "белое золото" Карпат / пресс-служба канала 1+1

Преодолев сложный путь, команда проекта доберется к главной цели своего путешествия – к месту рождения «белого золота Карпат». Это не подземные самородки или благородный металл, а гуцульский сыр, который изготавливают только здесь. Такие сыры не найдешь даже в самых дорогих столичных супермаркетах. Кроме того, их нельзя сделать в городе. Эти эксклюзивные сыры изготавливаются только высоко в горах, где нет заводов и предприятий, животные едят только лучшую пищу и дают экологически чистое молоко.

Карпатские сыры производят в небольшом доме посреди полонины по старинном рецепту. Древняя профессия сыроваров сохранилась только благодаря гуцулам, а сейчас постепенно исчезает. Таких сыроварен осталось единицы: в конце 90-ых в этих районах их было около 80. А сейчас количество сократилось до 12 и ежегодно на одну традиционную сыроварню становится меньше. Но их все еще можно увидеть и посетить в окрестностях пгт Верховина, которую Дмитрий Комаров называет одним из самых перспективных туристических направлений Карпат.

Гуцульские пастухи изготавливают карпатскую брынзу, будз, вурду. Они живут на полонинах по несколько месяцев в теплое время года и ежедневно работают на сыроварне. Интересно, что этой работой занимаются только мужчины. Пастухи зажигают ватру – местный «вечный огонь», который горит в домах на полонинах с весны до осени. Если ватра гаснет, это считается плохой приметой, поэтому у пастухов есть человек, который ежедневно контролирует огонь.

Дмитрий Комаров покажет, как добывают "белое золото" Карпат / пресс-служба канала 1+1

Дмитрий Комаров присоединится к пастухам, чтобы узнать все секреты производства эксклюзивных карпатских сыров. Он узнает древние традиции сыроваров и покажет, как проходит их рабочий день.

Напомним,