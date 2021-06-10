Елизавета II получила особенный подарок по случаю 100-летнего юбилея покойного мужа – фото

10 июня 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елизавета II получила особенный подарок по случаю 100-летнего юбилея покойного мужа – фото
Елизавета II получила особенный подарок по случаю 100-летнего юбилея покойного мужа
Fotobank / GettyImages

Сегодня, 10 июня, принц Филипп мог бы отпраздновать свой 100-й юбилей. К сожалению, муж Елизаветы II не дожил до дня рождения всего 2 месяца.

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Вчера, 9 июня, Президент Королевского садоводческого общества Кейт Вид подарил Ее Величеству необычный подарок - розу сорта "Герцог Эдинбургский", выведенную специально к 100-летию ныне покойного мужа королевы.

Елизавета II была очень тронута таким презентом, особенно, когда увидела на нем имя своего супруга. Розу королева назвала "прекрасной".

Это роза, которую назвали в честь 100-летнего юбилея герцога Эдинбургского, создана в память о всех чудесных вещах, которые он совершил за свою жизнь. 2,5 фунта стерлингов с каждой проданной розы пойдут в фонд "Живое наследие", основанный герцогом 65 лет назад, который помогает огромному количеству молодежи, – сказал Вид.

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Елизавета II с помощью старшего садовника Виндзора Филипа Картера посадила куст розы в саду в Виндзорском замке вдоль восточной террасы под окнами своей спальни. Таким образом Ее Величество сможет видеть цветок, когда захочет.

Позже в часовне Святого Георгия Виндзорского замка прошла поминальная служба.

Напомним,

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