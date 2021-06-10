Елизавета II получила особенный подарок по случаю 100-летнего юбилея покойного мужа – фото
Сегодня, 10 июня, принц Филипп мог бы отпраздновать свой 100-й юбилей. К сожалению, муж Елизаветы II не дожил до дня рождения всего 2 месяца.
Елизавета II была очень тронута таким презентом, особенно, когда увидела на нем имя своего супруга. Розу королева назвала "прекрасной".
Это роза, которую назвали в честь 100-летнего юбилея герцога Эдинбургского, создана в память о всех чудесных вещах, которые он совершил за свою жизнь. 2,5 фунта стерлингов с каждой проданной розы пойдут в фонд "Живое наследие", основанный герцогом 65 лет назад, который помогает огромному количеству молодежи, – сказал Вид.
Позже в часовне Святого Георгия Виндзорского замка прошла поминальная служба.
Напомним,