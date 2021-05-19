Елизавета II станет прабабушкой в 12 раз: принцесса Беатрис беременна первенцем

19 мая 2021 17:10 Юлия Туренко
Елизавета II станет прабабушкой в 12 раз: принцесса Беатрис беременна первенцем
Королева Елизавета II
instagram.com/theroyalfamily

В британской королевской семье появился очередной повод для радости.

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Буквально недавно о рождении сына сообщила внучка Елизаветы II Зара, как сегодня еще одной приятной новостью поделились другие члены британской королевской семьи.

Летом 2020 года внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци, а уже этой осенью пара готовится  впервые стать родителями.

Пока 32-летняя Беатрис и ее избранник еще не озвучивают пол будущего малыша. Семьи влюбленных и королева Елизавета II не могут нарадоваться этой новости.

Королева уже в курсе хорошей новости, и обе семьи в восторге от нее, - сообщают представители Букингемского дворца в Твиттер.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / instagram.com/theroyalfamily
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Будущий ребенок станет 12-м правнуком Ее Величества и его рождение поможет королеве перенести утрату мужа – принца Филиппа.

Напомним, 

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