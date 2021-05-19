Елизавета II станет прабабушкой в 12 раз: принцесса Беатрис беременна первенцем
В британской королевской семье появился очередной повод для радости.
Летом 2020 года внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци, а уже этой осенью пара готовится впервые стать родителями.
Пока 32-летняя Беатрис и ее избранник еще не озвучивают пол будущего малыша. Семьи влюбленных и королева Елизавета II не могут нарадоваться этой новости.
Королева уже в курсе хорошей новости, и обе семьи в восторге от нее, - сообщают представители Букингемского дворца в Твиттер.
Напомним,