Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился на зиплайне над океаном
Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале увидел Кабо-Верде под новым углом.
Очень хотелось посмотреть на острова Зеленого Мыса с высоты птичьего полета. Но есть одна проблема: вертолетов там нет, дельтапланов – тоже. Зато есть зиплайн высотой в 30-этажный дом и протяженностью в километр! А главная особенность – часть полета проходит прямо над океаном! – поделился впечатлениями Антон.
Восторг и слюни! Очень рекомендую каждому! Полет над океаном на зиплайне – это своеобразная экскурсия для тех, кто очень торопится, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.
Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале. А уже с 5 июня смотрите премьеру нового сезона – «Орел&Решка. Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым!
Напомним,