Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился на зиплайне над океаном

Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале увидел Кабо-Верде под новым углом.

Если любите экзотический туризм, вам обязательно понравится на Кабо-Верде – островах Зеленого Мыса, которые расположены в Атлантическом океане. Его синие волны стремительно разбиваются о скалистые берега, и все это создает фантастической красоты пейзаж, насладиться которым можно, спустившись на зиплайне Кабо-Верде. Как это сделал Антон Зайцев – ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» , которое по субботам показывает Новый канал.

Очень хотелось посмотреть на острова Зеленого Мыса с высоты птичьего полета. Но есть одна проблема: вертолетов там нет, дельтапланов – тоже. Зато есть зиплайн высотой в 30-этажный дом и протяженностью в километр! А главная особенность – часть полета проходит прямо над океаном! – поделился впечатлениями Антон.

Стоит это удовольствие 55 долларов. Так что если не боитесь высоты и скорости – обязательно воспользуйтесь возможностью полетать над островом и океаном. Впрочем, даже если боитесь, попытайтесь побороть страх – полученные эмоции того стоят.

Восторг и слюни! Очень рекомендую каждому! Полет над океаном на зиплайне – это своеобразная экскурсия для тех, кто очень торопится, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале. А уже с 5 июня смотрите премьеру нового сезона – «Орел&Решка. Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым!

Напомним,