Від пацанки до панянки-5: финалистка после проекта сорвалась и вернулась к Zависимости, но взяла себя в руки

18 мая 2021 16:15 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: финалистка после проекта сорвалась и вернулась к Zависимости, но взяла себя в руки
Від пацанки до панянки-5: финалистка Юля #Финиш Кудилинская
пресс-служба Нового канала

Финалистка проекта "Від пацанки до панянки-5" Юля #Финиш Кудилинская рассказала о жизни после проекта.

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История 21-летней участницы «Від пацанки до панянки» могла оставить равнодушной только самых бесчувственных. Она стала жертвой инцеста и педофилии. Подростком пристрастилась к алкоголю и наркотикам. В 18 лет пережила аборт. Девушка буквально топила свою жизнь на дне рюмки, каждый раз попадая в истории. В Школе леди ей помогли осознать корни Zависимости, а также избавиться от груза прошлого.

После проекта я немного сорвалась и начала пить, – честно призналась она Новому каналу. – Но сейчас держусь. Если выпиваю, то в маленьких количествах и в хорошей компании. Наркотики вовсе не употребляю. Агрессия сошла на нет. Нет спиртного, нет наркотиков – нет драк.

После проекта девушка устроилась на работу в отдел кулинарии в супермаркете.

Когда шла на реалити, чувствовала, что попаду в финал. Не знаю почему. Теперь могу стать примером для многих. Ведь несмотря на то, какой алкашкой я пришла, все же смогла справиться с Zависимостью, – радуется Юля. – У меня появилась мечта – поехать на заработки за границу. Также хочу получить поварское образование и развиваться в кулинарии.

Напомним,

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