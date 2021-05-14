Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу попробовала ядовитую рыбу

Оказалось, поездка в Гондурас может быть не только опасной, но и вкусной.

Рыба-зебра или рыба-крылатка – хищная обитательница вод Карибского моря, которая уничтожает Мезоамериканский Барьерный риф. Крылатка нарушает баланс эко-системы, поедая рыбок, которые питаются водорослями. Ко всему прочему эта рыба еще и ядовитая – встреча с ее шипами обернется человеку сильным болевым шоком, поэтому отловом рыб-зебр занимаются специально обученные аквалангисты, орудуя острыми копьями.

Даже зная все это, ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, Василиса Хвостова рискнула попробовать вредоносную рыбу. Сделать это можно на Роатане – острове в Гондурасе. Там крылатку-гриль, обжаренную в чесноке и перце, подают с рисом и дольками сушеного банана. Бонус за смелость – невероятные виды Карибского моря на закате.

На вкус – рыба как рыба. Ничего опасного я не почувствовала. Легкая, по текстуре очень мягкая, прямо просится в ротик, чтобы ее доесть! – поделилась впечатлениями ведущая «Орла&Решки» на Новом канале Василиса Хвостова.

Что еще Василиса Хвостова увидела в Гондурасе, смотрите в свежем выпуске «Орла&Решки. Чудеса света» по ссылке.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,