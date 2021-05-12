YUNA-2021: полный список победителей музыкальной премии
Премия YUNA-2021 все-таки состоялась. И уже известны имена победителей YUNA-2021.
Однако 12 мая во дворце "Украина" музыкальное событие все-таки состоялось. Украинские звезды получили свои статуэтки, а также продемонстрировали на сцене YUNA-2021 свои эффектные номера.
Полный список победителей премии YUNA-2021 читайте на нашем сайте TV.UA:
Лучшая исполнительница: Alyona Alyona
Лучший исполнитель: MONATIK
Лучшая песня на другом языке: Верка Сердючка – "Make It Rain Champagne"
Открытие года: Lida Lee
Лучший альбом: 13 waves – TVORCHI
Лучший эстрадный хит: Олег Кензов – "По кайфу"
Лучшая поп-группа: TVORCHI
Лучшая рок-группа: The HARDKISS
Лучшая песня к фильму: "Вільна" – Тина Кароль и Юлия Санина (фильм "Віддана")
Лучший электронный хит: TVORCHI – "Bonfire"
Лучший дуэт: Тина Кароль и Юлия Санина – "Вільна"
Лучший видеоклип: ТНМК – "Історія України за 5 Хвилин"
Лучший хип-хоп хит: Alyona Alyona и KALUSH – "Гори"
Лучшее концертное шоу: The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов – The HARDKISS и Ирина Монатик – MONATIK
Специальная премия за вклад в развитие музыкальной индустрии: Тина Кароль
Лучший онлайн-концерт: Олег Винник (на НСК "Олимпийский")
Другой формат: DakhaBrakha
Лучшая песня: Артем Пивоваров – "Дежавю"