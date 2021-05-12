YUNA-2021: полный список победителей музыкальной премии

Премия YUNA-2021 все-таки состоялась. И уже известны имена победителей YUNA-2021.

Музыкальную премию YUNA-2021 по праву можно назвать долгожданной. Два раза она была перенесена, то из-за вспышки коронавируса, а потом – из-за введенного локдауна в Киеве.

Однако 12 мая во дворце "Украина" музыкальное событие все-таки состоялось. Украинские звезды получили свои статуэтки, а также продемонстрировали на сцене YUNA-2021 свои эффектные номера.

Полный список победителей премии YUNA-2021 читайте на нашем сайте TV.UA:

Лучшая исполнительница: Alyona Alyona

Лучший исполнитель: MONATIK

Лучшая песня на другом языке: Верка Сердючка – "Make It Rain Champagne"

Открытие года: Lida Lee

Лучший альбом: 13 waves – TVORCHI

Лучший эстрадный хит: Олег Кензов – "По кайфу"

Лучшая поп-группа: TVORCHI

Лучшая рок-группа: The HARDKISS

Лучшая песня к фильму: "Вільна" – Тина Кароль и Юлия Санина (фильм "Віддана")

Лучший электронный хит: TVORCHI – "Bonfire"

Лучший дуэт: Тина Кароль и Юлия Санина – "Вільна"

Лучший видеоклип: ТНМК – "Історія України за 5 Хвилин"

Лучший хип-хоп хит: Alyona Alyona и KALUSH – "Гори"

Лучшее концертное шоу: The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов – The HARDKISS и Ирина Монатик – MONATIK

Специальная премия за вклад в развитие музыкальной индустрии: Тина Кароль

Лучший онлайн-концерт: Олег Винник (на НСК "Олимпийский")

Другой формат: DakhaBrakha

Лучшая песня: Артем Пивоваров – "Дежавю"