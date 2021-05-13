Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов на сайтах продаж

Эксклюзив 13 мая 2021 23:35 Юлия Туренко
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов на сайтах продаж
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь продолжила выводить мошенников на чистую воду в новом сезоне остросоциального проекта.

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Нашли на сайте продаж копию сумки известного бренда, о которой давно мечтали, за смешные деньги? Не спешите радоваться, ведь за соблазнительным предложением может стоять жесткая афера. Именно такую схему недавно разоблачила Елена-Кристина Лебедь в шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам.

С девушкой Яной, которая продавала ту самую сумку, Елена-Кристина встретилась в парке. Легенда девушки звучала вполне правдоподобно: продает так дешево новую вещь, которая в магазинах стоит в 6-7 раз дороже, потому что ее тетя живет за границей и регулярно привозит оттуда много одежды бесплатно. Ничто не предвещало беды, пока не наступил момент Х – оплата: в переписке Яна просила сбросить деньги на карточку при встрече, но вдруг передумала и попросила отдать их наличкой. Делать нечего – Елене-Кристине пришлось искать ближайший банкомат.

Когда ведущая подошла к банкомату, из него торчала банковская карта. Оглянулась – рядом никого, поэтому девушка положила карту на видное место рядом. Когда она начала снимать деньги, подошел какой-то мужчина и начал обвинять Елену-Кристину в том, что она… сняла с его карты 10 тысяч гривен!

Вроде можно было развернуться и уйти – я ведь ничего ни у кого не брала. Но моя карточка уже была в банкомате – забрать ее я не могла. А мужчина об этом точно знал, поэтому и прессовал, – объяснила ведущая Нового канала.

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Пока мужчина буквально прижимал ведущую к стене, к ним подошла продавщица сумки. Каким же было удивление ведущей, когда та сказала, что видела, как Елена-Кристина снимала деньги с чужой карточки. Так и стало понятно, что эта пара – сообщники, сумку никто продавать и не собирался, а к банкомату девушку послали, чтобы провернуть аферу с картой.

Спасло Елену-Кристину кодовое слово «щука», по которому члены съемочной группы схватили аферистов и вывели их на чистую воду.

Не ведитесь ни на какие наезды. И если попали в подобную ситуацию, сразу вызывайте полицию! После этого аферистов и след простывает, – посоветовала Елена-Кристина Лебедь.

Смотрите шестой сезон «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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