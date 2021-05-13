Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов на сайтах продаж
Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь продолжила выводить мошенников на чистую воду в новом сезоне остросоциального проекта.
С девушкой Яной, которая продавала ту самую сумку, Елена-Кристина встретилась в парке. Легенда девушки звучала вполне правдоподобно: продает так дешево новую вещь, которая в магазинах стоит в 6-7 раз дороже, потому что ее тетя живет за границей и регулярно привозит оттуда много одежды бесплатно. Ничто не предвещало беды, пока не наступил момент Х – оплата: в переписке Яна просила сбросить деньги на карточку при встрече, но вдруг передумала и попросила отдать их наличкой. Делать нечего – Елене-Кристине пришлось искать ближайший банкомат.
Когда ведущая подошла к банкомату, из него торчала банковская карта. Оглянулась – рядом никого, поэтому девушка положила карту на видное место рядом. Когда она начала снимать деньги, подошел какой-то мужчина и начал обвинять Елену-Кристину в том, что она… сняла с его карты 10 тысяч гривен!
Вроде можно было развернуться и уйти – я ведь ничего ни у кого не брала. Но моя карточка уже была в банкомате – забрать ее я не могла. А мужчина об этом точно знал, поэтому и прессовал, – объяснила ведущая Нового канала.
Спасло Елену-Кристину кодовое слово «щука», по которому члены съемочной группы схватили аферистов и вывели их на чистую воду.
Не ведитесь ни на какие наезды. И если попали в подобную ситуацию, сразу вызывайте полицию! После этого аферистов и след простывает, – посоветовала Елена-Кристина Лебедь.
Смотрите шестой сезон «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!
Напомним,